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Posted 11 декабря, 10:07

Published 11 декабря, 10:07

Modified 11 декабря, 10:10

Updated 11 декабря, 10:10

В Сбере составили топ врачей, к которым чаще всего записывались ростовчане

В Сбере составили топ врачей, к которым чаще всего записывались ростовчане

11 декабря 2024, 10:07
Фото: Нейросеть Сбера Kandinsky.
Медкомпания «СберЗдоровье», которая входит в индустрию здоровья Сбера, представила список врачей, к которым чаще всего обращались жители Ростова-на-Дону. Рейтинг был составлен на основе обезличенных данных за 11 месяцев текущего года.

Очно ростовчане больше всего посещали неврологов, гинекологов оториноларингологов, дерматологов и гастроэнтерологов. Главным критерием выбора специалистов стал их рейтинг, который оказался более значимым, чем цена консультации и расположение медицинского учреждения.

Кроме того, в Ростове-на-Дону наблюдается рост интереса к дистанционным консультациям врачей. Наиболее популярными среди специалистов телемедицины стали терапевты, педиатры, гинекологи, дерматологи и психологи.

Заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачёв отметил, что, по данным Сбера, спрос на онлайн-консультации за последние 11 месяцев увеличился более чем в три раза. Дистанционное общение с медиками дает возможность быстро получить консультацию, без необходимости тратить время на посещение клиники, и одновременно снижает риск распространения инфекций, таких как ОРВИ и грипп.

Как отметила терапевт из медицинской компании «СберЗдоровье» Алёна Паршина, более 60% проблем со здоровьем можно решить дистанционно. По ее словам, в последнее время на рынке появляется всё больше устройств, которые позволяют проводить удаленные осмотры. С таким подходом дистанционные консультации становятся более информативными для врачей и более комфортными и результативными для пациентов. Развитие телемедицины помогает уменьшить нагрузку на первичное звено поликлиник и снижает риск распространения вирусных инфекций, поскольку сокращаются контакты в медицинских учреждениях.

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