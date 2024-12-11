В Сбере составили топ врачей, к которым чаще всего записывались ростовчане

Posted 11 декабря, 10:07
Published 11 декабря, 10:07
Modified 11 декабря, 10:10
Updated 11 декабря, 10:10
Очно ростовчане больше всего посещали неврологов, гинекологов оториноларингологов, дерматологов и гастроэнтерологов. Главным критерием выбора специалистов стал их рейтинг, который оказался более значимым, чем цена консультации и расположение медицинского учреждения.
Кроме того, в Ростове-на-Дону наблюдается рост интереса к дистанционным консультациям врачей. Наиболее популярными среди специалистов телемедицины стали терапевты, педиатры, гинекологи, дерматологи и психологи.
Заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачёв отметил, что, по данным Сбера, спрос на онлайн-консультации за последние 11 месяцев увеличился более чем в три раза. Дистанционное общение с медиками дает возможность быстро получить консультацию, без необходимости тратить время на посещение клиники, и одновременно снижает риск распространения инфекций, таких как ОРВИ и грипп.
Как отметила терапевт из медицинской компании «СберЗдоровье» Алёна Паршина, более 60% проблем со здоровьем можно решить дистанционно. По ее словам, в последнее время на рынке появляется всё больше устройств, которые позволяют проводить удаленные осмотры. С таким подходом дистанционные консультации становятся более информативными для врачей и более комфортными и результативными для пациентов. Развитие телемедицины помогает уменьшить нагрузку на первичное звено поликлиник и снижает риск распространения вирусных инфекций, поскольку сокращаются контакты в медицинских учреждениях.