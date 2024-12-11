В Сбере составили топ врачей, к которым чаще всего записывались ростовчане

Как отметила терапевт из медицинской компании «СберЗдоровье» Алёна Паршина, более 60% проблем со здоровьем можно решить дистанционно. По ее словам, в последнее время на рынке появляется всё больше устройств, которые позволяют проводить удаленные осмотры. С таким подходом дистанционные консультации становятся более информативными для врачей и более комфортными и результативными для пациентов. Развитие телемедицины помогает уменьшить нагрузку на первичное звено поликлиник и снижает риск распространения вирусных инфекций, поскольку сокращаются контакты в медицинских учреждениях.