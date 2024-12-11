В ВТБ констатировали переход к новому ИТ-укладу

Российская ИТ-отрасль находится в моменте перехода от старого ИТ-уклада к новому, когда на первый план выходит вопрос привлечения квалифицированных кадров по различным ИТ-направлениям, знания которых основаны на фундаментальной науке.

Такое мнение высказал на технологической конференции «Импульс Т1» Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ. «Задача импортозамещения требует появления все новых и новых ИТ-компетенций. Старый уклад, связанный с использованием Oracle и других зарубежных ИТ-систем, уходит в прошлое. Даже если бы в мире ничего не происходило, от него пора было отказываться», — констатировал Вадим Кулик. В качестве примера топ-менеджер привел ИТ-отрасль Китая, где начали отказываться от использования зарубежных ИТ-систем еще за 2-3 года до того, как к этому приступили в России. «Мы как банк ВТБ начали эту программу в 2019 году. Ровно потому, что этот уклад стал старым», — продолжил Вадим Кулик. По его словам, тогда оказалось, что выстраивать ИТ-системы на open-source решениях оказывается доступнее и надежнее, чем на проприетарном ПО зарубежных поставщиков. «Получилось, что по сути мы можем построить новый ИТ-мир уже начиная с фундамента. Но где у нас оказалось узкое место? Люди», — продолжил Вадим Кулик. Отрасль столкнулась с нехваткой специалистов по различным ИТ-компетенциям, отметил топ-менеджер. Для того, чтобы преодолеть кадровый дефицит, ВТБ начал активно создавать центры компетенций по различным ИТ-направлениям и лаборатории совместно с ведущими технологическими вузами страны — например, с МФТИ. «Создание нового уклада без квалифицированных людей и без новых знаний, основанных на фундаментальной науке, оказывается невозможным. „Мы сейчас находимся в моменте перелома и на совершенно новом для нас технологическом треке“, — отметил Вадим Кулик. Таким образом, технологический суверенитет становится основой банка будущего. Для выполнения этой задачи ВТБ уже перевел более 96% серверов приложений на отечественные решения, сделал импортонезависимыми 95% баз данных, порядка 90% виртуальных вычислительных ресурсов ВТБ работают на российских решениях, — резюмировал топ-менеджер.