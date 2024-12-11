rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 05:40

Published 11 декабря, 05:40

Modified 11 декабря, 05:44

Updated 11 декабря, 05:44

В ВТБ констатировали переход к новому ИТ-укладу

В ВТБ констатировали переход к новому ИТ-укладу

11 декабря 2024, 05:40
Фото: ВТБ.
Российская ИТ-отрасль находится в моменте перехода от старого ИТ-уклада к новому, когда на первый план выходит вопрос привлечения квалифицированных кадров по различным ИТ-направлениям, знания которых основаны на фундаментальной науке.

Такое мнение высказал на технологической конференции «Импульс Т1» Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

«Задача импортозамещения требует появления все новых и новых ИТ-компетенций. Старый уклад, связанный с использованием Oracle и других зарубежных ИТ-систем, уходит в прошлое. Даже если бы в мире ничего не происходило, от него пора было отказываться», — констатировал Вадим Кулик. В качестве примера топ-менеджер привел ИТ-отрасль Китая, где начали отказываться от использования зарубежных ИТ-систем еще за 2-3 года до того, как к этому приступили в России. «Мы как банк ВТБ начали эту программу в 2019 году. Ровно потому, что этот уклад стал старым», — продолжил Вадим Кулик. По его словам, тогда оказалось, что выстраивать ИТ-системы на open-source решениях оказывается доступнее и надежнее, чем на проприетарном ПО зарубежных поставщиков. «Получилось, что по сути мы можем построить новый ИТ-мир уже начиная с фундамента. Но где у нас оказалось узкое место? Люди», — продолжил Вадим Кулик. Отрасль столкнулась с нехваткой специалистов по различным ИТ-компетенциям, отметил топ-менеджер.

Для того, чтобы преодолеть кадровый дефицит, ВТБ начал активно создавать центры компетенций по различным ИТ-направлениям и лаборатории совместно с ведущими технологическими вузами страны — например, с МФТИ.

«Создание нового уклада без квалифицированных людей и без новых знаний, основанных на фундаментальной науке, оказывается невозможным. „Мы сейчас находимся в моменте перелома и на совершенно новом для нас технологическом треке“, — отметил Вадим Кулик.

Таким образом, технологический суверенитет становится основой банка будущего. Для выполнения этой задачи ВТБ уже перевел более 96% серверов приложений на отечественные решения, сделал импортонезависимыми 95% баз данных, порядка 90% виртуальных вычислительных ресурсов ВТБ работают на российских решениях, — резюмировал топ-менеджер.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика