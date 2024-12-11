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Posted 11 декабря, 09:10

Published 11 декабря, 09:10

Modified 11 декабря, 09:13

Updated 11 декабря, 09:13

Вассерман объяснил, почему Украина ракетами атаковала Таганрог

Вассерман объяснил, почему Украина ракетами атаковала Таганрог

11 декабря 2024, 09:10
Фото: mil.ru. иллюстрация. Вассерман объяснил, почему Украина ракетами атаковала Таганрог
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Эксклюзив
Единственная надежда любых террористов, в том числе и Украины, — запугать граждан, как это и произошло в Таганроге во время ракетной атаки. Об этом заявил RostovGazeta известный российский эрудит, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Напомним, что Таганрог подвергся серьезной ракетной атаке. Повреждены одно из предприятий, более десятка машин и котельная.

«Террористическая организация „Украина“ не может противостоять государству в открытом бою», — отмечает Анатолий Вассерман.

Собеседник подчеркивает, что главная цель атаки заключается в запугивании мирных жителей Таганрога. В надежде, что те потребуют от государства исполнить какие-нибудь желания террористов.

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«Поэтому все большая часть ресурсов, предоставляемых террористам их нанимателями — в данном случае НАТО, тратится на удары по мирным гражданам, по мирным объектам», — объясняет депутат.
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Спикер добавляет, что по мере ослабления позиций Украины на фронте, она будет изыскивать все новые способы ударов по тылу.

Ранее RostovGazeta сообщала, что минимум 20 взрывов прогремело при атаке ракет на Таганрог.

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