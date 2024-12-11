Вассерман объяснил, почему Украина ракетами атаковала Таганрог

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Единственная надежда любых террористов, в том числе и Украины, — запугать граждан, как это и произошло в Таганроге во время ракетной атаки. Об этом заявил RostovGazeta известный российский эрудит, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.