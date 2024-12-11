Вассерман рассказал, когда прекратятся атаки на Ростовскую область

Posted 11 декабря, 09:59
Published 11 декабря, 09:59
Modified 11 декабря, 10:02
Updated 11 декабря, 10:02
Напомним, что ранним утром на Таганрог была совершена ракетная атака. Местные жители уточняют, что насчитали не менее 20 взрывов. Повреждения зафиксированы на одном из промышленных объектов. Пострадала котельная, оставив 27 домов без тепла.
Депутат Госдумы отмечает, что с ослаблением позиций на фронте, Украина будет искать новые способы ударов по тылу.
«Они применяют все более дальнобойные и тяжелые ракеты. И не по военной инфраструктуре, которая все-таки достаточно надежно прикрыта ПВО, а по мирным гражданам, — отмечает Анатолий Вассерман. — То и дело отлавливают диверсантов, действующих в интересах Украины».
Более того, эксперт не исключает, что сегодня наш противник — коллективный Запад, подыскивает себе уже новый инструмент, взамен Украины.
«С тем, чтобы когда мы ее ликвидируем, направить нас, например, в Польшу или Румынию, или еще к кому-то, кто не в состоянии отделить собственные интересы от интересов своих нанимателей», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что утром 11 декабря была совершена попытка атаки и на Каменск-Шахтинский. Там сбили беспилотник.