Власти опровергли перевод школ в Таганроге на дистанционку после ракетной атаки

Posted 11 декабря, 07:38
Published 11 декабря, 07:38
Modified 11 декабря, 07:53
Updated 11 декабря, 07:53
В соцсетях появилась информация, что из-за попытки нанести ракетные удары по приморскому городу, детей отправили на дистанционное обучение. Однако власти опровергли это.
По информации пресс-службы регионального правительства, ракетные удары не отразились на работе школ, вузов и других образовательных учреждений. Они работают в обычном режиме.
Ранее RostovGazeta сообщала о последствиях ракетной атаки. Повреждения получили 14 машин и котельная на улице Циолковского. Из-за этого отопления лишились жители 27 многоквартирных домов.