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Posted 11 декабря, 07:38

Published 11 декабря, 07:38

Modified 11 декабря, 07:53

Updated 11 декабря, 07:53

Стало известно, как работают школы в Таганроге после ракетной атаки

Власти опровергли перевод школ в Таганроге на дистанционку после ракетной атаки

11 декабря 2024, 07:38
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно, как работают школы в Таганроге после ракетной атаки
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Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
Власти Ростовской области сообщили, как работают образовательные учреждения в Таганроге после ночной атаки.

В соцсетях появилась информация, что из-за попытки нанести ракетные удары по приморскому городу, детей отправили на дистанционное обучение. Однако власти опровергли это.

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По информации пресс-службы регионального правительства, ракетные удары не отразились на работе школ, вузов и других образовательных учреждений. Они работают в обычном режиме.

Ранее RostovGazeta сообщала о последствиях ракетной атаки. Повреждения получили 14 машин и котельная на улице Циолковского. Из-за этого отопления лишились жители 27 многоквартирных домов.

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