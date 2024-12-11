Власти Ростова планируют заработать 70 млн рублей на приватизации имущества

Также в документе говорится, что, изучив экономические характеристики имущества и основываясь на опыте предыдущих продаж, власти ожидают, что за указанный период удастся получить более 70 миллионов рублей, в 2025 году — 26,2 миллиона рублей, в 2026-м — 26,6 миллиона, и в 2027-м — 17,4 миллиона рублей.