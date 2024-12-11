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Posted 11 декабря, 17:31

Published 11 декабря, 17:31

Modified 11 декабря, 17:33

Updated 11 декабря, 17:33

Продажа муниципального имущества пополнит бюджет Ростова на 70 миллионов рублей

Власти Ростова планируют заработать 70 млн рублей на приватизации имущества

11 декабря 2024, 17:31
Фото: rostovgazeta.ru. Продажа муниципального имущества пополнит бюджет Ростова на 70 миллионов рублей
Депутаты городской думы Ростова-на-Дону на 28-м заседании планируют утвердить план по продаже муниципального имущества на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Проект документа опубликован на сайте муниципальных властей.

Согласно этому документу, в 2025 году власти намерены приватизировать одно нежилое помещение. Речь идет о четырех небольших помещениях, общая площадь которых составляет 32,7 квадратных метра. Все они расположены на первом этаже в здании в Днепровском переулке, 108.

Также в документе говорится, что, изучив экономические характеристики имущества и основываясь на опыте предыдущих продаж, власти ожидают, что за указанный период удастся получить более 70 миллионов рублей, в 2025 году — 26,2 миллиона рублей, в 2026-м — 26,6 миллиона, и в 2027-м — 17,4 миллиона рублей.

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Согласно информации в документе, основными целями приватизации муниципального имущества в Ростове-на-Дону является сокращение числа таких объектов, которые не нужны для выполнения городских функций, сокращение числа муниципальных унитарных предприятий, а также увеличение доходов бюджета города.

Кроме того, в документе подчеркивается, что приватизация будет более успешной, если решения о продаже будут приниматься с учетом текущей экономической ситуации и рыночной стоимости имущества.

28-е заседание городской думы Ростова-на-Дону, на котором будет рассмотрен документ, состоится 17 декабря.

Ранее сообщалось, что власти в Ростовской области урежут субсидии на обустройство дворов.

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