Власти Ростова планируют заработать 70 млн рублей на приватизации имущества

Posted 11 декабря, 17:31
Published 11 декабря, 17:31
Modified 11 декабря, 17:33
Updated 11 декабря, 17:33
Согласно этому документу, в 2025 году власти намерены приватизировать одно нежилое помещение. Речь идет о четырех небольших помещениях, общая площадь которых составляет 32,7 квадратных метра. Все они расположены на первом этаже в здании в Днепровском переулке, 108.
Также в документе говорится, что, изучив экономические характеристики имущества и основываясь на опыте предыдущих продаж, власти ожидают, что за указанный период удастся получить более 70 миллионов рублей, в 2025 году — 26,2 миллиона рублей, в 2026-м — 26,6 миллиона, и в 2027-м — 17,4 миллиона рублей.
Согласно информации в документе, основными целями приватизации муниципального имущества в Ростове-на-Дону является сокращение числа таких объектов, которые не нужны для выполнения городских функций, сокращение числа муниципальных унитарных предприятий, а также увеличение доходов бюджета города.
Кроме того, в документе подчеркивается, что приватизация будет более успешной, если решения о продаже будут приниматься с учетом текущей экономической ситуации и рыночной стоимости имущества.
28-е заседание городской думы Ростова-на-Дону, на котором будет рассмотрен документ, состоится 17 декабря.
Ранее сообщалось, что власти в Ростовской области урежут субсидии на обустройство дворов.