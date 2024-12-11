Все закрыто: жители Таганрога не смогли спрятаться от ракет в бомбоубежищах

Жители Таганрога пожаловались на закрытые убежища во время ракетной атаки

Сюжет Ракетная атака на Таганрог 11 декабря

Во время ракетной атаки в Таганроге бомбоубежища оказались закрыты на ключ. Люди, бросившиеся спасаться в укрытие, бегали по пустым улицам, пытаясь найти открытый подвал.