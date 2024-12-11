Все закрыто: жители Таганрога не смогли спрятаться от ракет в бомбоубежищах

Posted 11 декабря, 07:22
Published 11 декабря, 07:22
Modified 11 декабря, 07:54
Updated 11 декабря, 07:54
Ракетный удар по Таганрогу пытались нанести около 4 утра 11 декабря. Над городом раздался залп взрывов, сопровождавшийся сигнализацией машин и лаем собак.
— Сирена сработала через 20 минут, а смс-оповещение «Прячьтесь в укрытие» пришло примерно через час, — рассказывают местные жители в соцсетях.
— Рядом со мной были три укрытия, в них попасть невозможно, — возмущается горожанка.
— Выбежали на улицу, хотели спрятаться в ближайшем укрытии, а оно закрыто на замок. Ключ не нашли, — добавила еще одна женщина. — Я поражена!
— Спустился вниз (многоквартирный дом). На двери подвала трафарет «Бомбоубежище». Все закрыто, висит замок, фиг туда попадешь. Где ключ? Как попасть? Все, что сделала УК «Континент», нанесла трафарет на дверь подвала для отчета, — пожаловался очередной горожанин.
— А подвалы и должны быть закрыты. Так как наша администрация не может четко сформулировать требования к ним как к убежищам и укрытиям, — ответил ему кто-то.
Напомним, утром прозвучало не менее 20 взрывов подряд. В результате атаки повреждения получило промышленное предприятие и 14 автомобилей на парковке. Целый район оцепили полицейские, чтобы исследовать его.