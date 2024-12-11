rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 14:18

Published 11 декабря, 14:18

Modified 11 декабря, 14:20

Updated 11 декабря, 14:20

ВТБ: объём самоинкассации в сегменте крупного бизнеса вырос вдвое

ВТБ: объём самоинкассации в сегменте крупного бизнеса вырос вдвое

11 декабря 2024, 14:18
За десять месяцев 2024 года объём инкассируемых средств клиентами ВТБ среди крупного бизнеса через банкоматы вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Наибольший объём денежных средств клиенты внесли в Москве и Московской области.

Об этом сообщил руководитель департамента транзакционного бизнеса банка Игорь Острейко.

Всего за десять месяцев 2024 года в банкоматы и автоматизированные депозитные машины (АДМ), которые позволяют зачислять деньги в режиме онлайн, клиенты крупного бизнеса ВТБ внесли более 31 млрд рублей. Самая большая сумма, зачисленная через банкоматы и АДМ в течение месяца, составила более 100 млн рублей.

«Бизнесу выгодно самому инкассировать наличную выручку — нет необходимости ждать специальную машину или прерывать рабочие процессы. Процесс сокращает операционные расходы компаний и позволяет более гибко настраивать рабочие процессы», — отметил Игорь Острейко.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика