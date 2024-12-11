ВТБ: объём самоинкассации в сегменте крупного бизнеса вырос вдвое

Всего за десять месяцев 2024 года в банкоматы и автоматизированные депозитные машины (АДМ), которые позволяют зачислять деньги в режиме онлайн, клиенты крупного бизнеса ВТБ внесли более 31 млрд рублей. Самая большая сумма, зачисленная через банкоматы и АДМ в течение месяца, составила более 100 млн рублей.