ВТБ: объём самоинкассации в сегменте крупного бизнеса вырос вдвое

Posted 11 декабря, 14:18
Published 11 декабря, 14:18
Modified 11 декабря, 14:20
Updated 11 декабря, 14:20
Об этом сообщил руководитель департамента транзакционного бизнеса банка Игорь Острейко.
Всего за десять месяцев 2024 года в банкоматы и автоматизированные депозитные машины (АДМ), которые позволяют зачислять деньги в режиме онлайн, клиенты крупного бизнеса ВТБ внесли более 31 млрд рублей. Самая большая сумма, зачисленная через банкоматы и АДМ в течение месяца, составила более 100 млн рублей.
«Бизнесу выгодно самому инкассировать наличную выручку — нет необходимости ждать специальную машину или прерывать рабочие процессы. Процесс сокращает операционные расходы компаний и позволяет более гибко настраивать рабочие процессы», — отметил Игорь Острейко.