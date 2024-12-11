ВТБ: в течение пяти лет рынок электронной коммерции вырастет в пять раз

ВТБ видит тренд на дальнейшее развитие электронной коммерции как с точки зрения доли, так и качества сервисов. Например, требования к скорости доставки становятся все более жесткими. При этом омниканальность и улучшение клиентского опыта во всех каналах продаж сохраняют свою актуальность.



В среднесрочной перспективе участники рынка будут фокусироваться на:



Импортозамещении и развитии локальных российских брендов;

Развитии собственных торговых марок;

Внедрении собственных платежных решений, включая электронные кошельки и прочие банковские или квазибанковские продукты.



Электронная коммерция получила сильный импульс к развитию в связи с пандемией COVID-19 и выросшей необходимостью в работе и потреблении из дома. Крупнейшие экосистемы и маркетплейсы страны стимулируют популярность услуги инвестициями в инфраструктуру сборки и доставки товаров, а также промоактивностью для продвижения продавцов, представленных на площадке.