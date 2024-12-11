Юрий Слюсарь назвал последствия ракетной атаки на Таганрог

Posted 11 декабря, 04:58
Published 11 декабря, 04:58
Modified 11 декабря, 15:52
Updated 11 декабря, 15:52
Об атаке он проинформировал в своем телеграм-канале около 05.50 мск. Слюсарь сообщил, что повреждения получило промышленное предприятие, где на парковке сгорели 14 автомобилей на парковке.
По словам главы региона, по предварительным данным никто из людей не пострадал, а объем полученных повреждений уточняется.
Позднее глава города Светлана Камбулова написала, что поврежденный район города оцепили. Также была повреждена котельная на улице Циолковского, из-за чего 27 многоквартирных домов остались без тепла. Его обещают вернуть в квартиры к полудню.
— Город функционирует в обычном режиме. Жизнь продолжается несмотря ни на что. Вместе мы обязательно со всем справимся! — подытожила глава Таганрога.
Ранее политолог Дмитрий Абросимов оценил вероятность атак Украины на Ростовскую область в 2025 году.