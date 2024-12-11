Юрий Слюсарь приехал на котельную в Таганроге, попавшую под ракетный обстрел

Posted 11 декабря, 14:30
Published 11 декабря, 14:30
Modified 11 декабря, 14:32
Updated 11 декабря, 14:32
Приморский город пытались атаковать ракетами около 4.30 мск 11 декабря. Воздушные цели уничтожили, но один из обломков приземлился прямо на котельную по улице Циолковского. В результате ЧП без отопления и горячей воды остались жители порядка 30 многоквартирных домов. Восстановительные работы завершили только к полудню.
— В кратчайшие сроки там были организованы ремонтные работы в котельной, — рассказал Юрий Слюсарь. — Уже до полудня поврежденная теплотрасса была восстановлена. Подача тепла в многоквартирные дома возобновлена. В самом здании котельной, где повреждено остекление, началась замена окон.
Визит главы региона приятно удивил местных жителей.
— Прошлый губернатор даже до Пушкинской в сентябре прошлого года не доехал после взрыва, — пишут в комментариях горожане. — Вы молодец!
Помимо котельной, повреждения получили почти полтора десятка машин, припаркованных неподалеку от места ЧП. Практически у всех разбиты стекла, а часть автомобилей сгорела дотла. От транспорта остался лишь обугленный корпус.