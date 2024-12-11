Юрий Слюсарь приехал на котельную в Таганроге, попавшую под ракетный обстрел

Приморский город пытались атаковать ракетами около 4.30 мск 11 декабря. Воздушные цели уничтожили, но один из обломков приземлился прямо на котельную по улице Циолковского. В результате ЧП без отопления и горячей воды остались жители порядка 30 многоквартирных домов. Восстановительные работы завершили только к полудню.