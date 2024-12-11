rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 14:30

Published 11 декабря, 14:30

Modified 11 декабря, 14:32

Updated 11 декабря, 14:32

Юрий Слюсарь приехал на котельную в Таганроге, попавшую под ракетный обстрел

Юрий Слюсарь приехал на котельную в Таганроге, попавшую под ракетный обстрел

11 декабря 2024, 14:30
Фото: 33.mchs.gov.ru. иллюстрация. Юрий Слюсарь приехал на котельную в Таганроге, попавшую под ракетный обстрел

После ракетной атаки на котельной в Таганроге выбило окна

Сюжет
Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
Врио губернатора Ростовской области лично выехал в Таганрог, где на котельную упал обломок ракеты. О поездке Юрий Слюсарь рассказал в своем telegram-канале.

Приморский город пытались атаковать ракетами около 4.30 мск 11 декабря. Воздушные цели уничтожили, но один из обломков приземлился прямо на котельную по улице Циолковского. В результате ЧП без отопления и горячей воды остались жители порядка 30 многоквартирных домов. Восстановительные работы завершили только к полудню.

— В кратчайшие сроки там были организованы ремонтные работы в котельной, — рассказал Юрий Слюсарь. — Уже до полудня поврежденная теплотрасса была восстановлена. Подача тепла в многоквартирные дома возобновлена. В самом здании котельной, где повреждено остекление, началась замена окон.
«В заборе следы от шрапнели»: Появились кадры ракетной атаки на мирно спящий Таганрог
Узнать подробнее

Визит главы региона приятно удивил местных жителей.

— Прошлый губернатор даже до Пушкинской в сентябре прошлого года не доехал после взрыва, — пишут в комментариях горожане. — Вы молодец!

Помимо котельной, повреждения получили почти полтора десятка машин, припаркованных неподалеку от места ЧП. Практически у всех разбиты стекла, а часть автомобилей сгорела дотла. От транспорта остался лишь обугленный корпус.

Читайте также:
«Нам было очень страшно»: минимум 20 взрывов прогремело при атаке ракет на ТаганрогНа видео попал мощный залп взрывов во время ракетной атаки на ТаганрогНасчитали не меньше 20 взрывов: что уже известно о ракетной атаке на Таганрог
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Таганрог#Взрыв#ЧП#Ракета#Мощный взрыв#Атака БПЛА#Сбитая ракета#Атака#Украинская ракета#Глава региона#Ракетная атака#Юрий Слюсарь#Врио губернатора#Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика