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Posted 11 декабря, 04:48

Published 11 декабря, 04:48

Modified 11 декабря, 07:56

Updated 11 декабря, 07:56

Юрий Слюсарь заявил о мощной ракетной атаке на Таганрог

Юрий Слюсарь заявил о мощной ракетной атаке на Таганрог

11 декабря 2024, 04:48
Фото: Минобороны РФ. Юрий Слюсарь заявил о мощной ракетной атаке на Таганрог
Сюжет
Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
Таганрог попал под ракетную атаку. Об этом 11 декабря сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, не обошлось без последствий. Сразу 14 машин, стоявших на парковке, получили повреждения. Более того, одно из промышленных предприятий тоже повреждено.

Предварительно, из людей никто не пострадал.

— Объем полученных повреждений уточняется, — уточнил Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.
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Позднее глава города Светлана Камбулова сообщила о повреждении котельной на улице Циолковского. Без тепла остались 27 многоквартирных домов. Район повреждения оцепили.

В комментариях местные жители добавили, что в городе сработали сирены воздушной тревоги. Правда, с не большим опозданием.

— Главное, что сирена включилась спустя 10-20 минут как прилетело, — подметили подписчики.

Ранее несколько дней подряд над Ростовской областью сбивали беспилотники.

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