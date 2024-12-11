Юрий Слюсарь заявил о мощной ракетной атаке на Таганрог

Posted 11 декабря, 04:48
Published 11 декабря, 04:48
Modified 11 декабря, 07:56
Updated 11 декабря, 07:56
По словам главы региона, не обошлось без последствий. Сразу 14 машин, стоявших на парковке, получили повреждения. Более того, одно из промышленных предприятий тоже повреждено.
Предварительно, из людей никто не пострадал.
— Объем полученных повреждений уточняется, — уточнил Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.
Позднее глава города Светлана Камбулова сообщила о повреждении котельной на улице Циолковского. Без тепла остались 27 многоквартирных домов. Район повреждения оцепили.
В комментариях местные жители добавили, что в городе сработали сирены воздушной тревоги. Правда, с не большим опозданием.
— Главное, что сирена включилась спустя 10-20 минут как прилетело, — подметили подписчики.
Ранее несколько дней подряд над Ростовской областью сбивали беспилотники.