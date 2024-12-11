Жители Ростова-на-Дону заметили дельфинов у Ворошиловского моста

Posted 11 декабря, 13:20
Published 11 декабря, 13:20
Modified 11 декабря, 13:20
Updated 11 декабря, 13:20
Утром 11 декабря в реке Дон рядом с Ворошиловским мостом люди заметили дельфинов. Всего в город заплыли одно или два морских млекопитающих. На кадрах видно, что дельфины немного выходят на поверхность воды и уплывают обратно вглубь. Предположительно, они пришли сюда в поисках еды.
Удивительно, что дельфины оказались в Ростове-на-Дону зимой. Обычно в это время года они ищут более теплые потоки воды, которые уводят дельфинов в сторону Грузии или Крыма.
Горожане считают, что Дон не самое лучшее место для дельфинов: «Им тут вообще нормально? Надеюсь, они в нашей „чистой“ реке никакую заразу не подцепят. А то повадились сливать в Дон все что ни попадя».
Ранее у берегов Ростовской области заметили рожающих дельфинов.