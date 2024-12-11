Жители Ростова-на-Дону заметили дельфинов у Ворошиловского моста

Утром 11 декабря в реке Дон рядом с Ворошиловским мостом люди заметили дельфинов. Всего в город заплыли одно или два морских млекопитающих. На кадрах видно, что дельфины немного выходят на поверхность воды и уплывают обратно вглубь. Предположительно, они пришли сюда в поисках еды.