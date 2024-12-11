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Posted 11 декабря, 13:20

Published 11 декабря, 13:20

Modified 11 декабря, 13:20

Updated 11 декабря, 13:20

Жители Ростова-на-Дону заметили дельфинов у Ворошиловского моста

Жители Ростова-на-Дону заметили дельфинов у Ворошиловского моста

11 декабря 2024, 13:20
Фото: wikimedia.org. видео тг-канал «Ростов папа». Жители Ростова-на-Дону заметили дельфинов у Ворошиловского моста
В Ростове-на-Дону недалеко от Ворошиловского моста плавают дельфины, кадры от очевидцев опубликовал телеграм-канал «Ростов папа Ростов-на-Дону».

Утром 11 декабря в реке Дон рядом с Ворошиловским мостом люди заметили дельфинов. Всего в город заплыли одно или два морских млекопитающих. На кадрах видно, что дельфины немного выходят на поверхность воды и уплывают обратно вглубь. Предположительно, они пришли сюда в поисках еды.

Удивительно, что дельфины оказались в Ростове-на-Дону зимой. Обычно в это время года они ищут более теплые потоки воды, которые уводят дельфинов в сторону Грузии или Крыма.

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Горожане считают, что Дон не самое лучшее место для дельфинов: «Им тут вообще нормально? Надеюсь, они в нашей „чистой“ реке никакую заразу не подцепят. А то повадились сливать в Дон все что ни попадя».

Ранее у берегов Ростовской области заметили рожающих дельфинов.

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