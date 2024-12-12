Бурое пятно появилось в реке Дон у Ворошиловского моста в Ростове

Posted 12 декабря, 12:21
Published 12 декабря, 12:21
Modified 12 декабря, 12:23
Updated 12 декабря, 12:23
Днем 12 ноября на реке Дон в Ростове появилось большое грязевое пятно. Жижа коричневого цвета разлилась на половину ширины реки. На видео заметно, что мимо нечистот проплывала грузовая баржа, за которой тянулась вся эта грязь. Однако, как именно пятно появилось в реке, неизвестно.
Ростовчане предположили, что это кто-то слил в реку канализационные стоки: «Возможно, кто-то вывел трубу канализации, она лопнула, произошел разлив. Вон в Темерник водостоки канализации льются и все впадает в Дон со стороны авто и Ж/Д вокзала».
Другие считают, что это обычный ил, который всплыл из-за судна: «Это ил, поднятый со дна реки. Такое бывает после прохода судна от струи потока воды от винтов. Не паникуйте, все нормально».
Ранее жители Ростова-на-Дону заметили дельфинов у Ворошиловского моста.