Бурое пятно появилось в реке Дон у Ворошиловского моста в Ростове

Днем 12 ноября на реке Дон в Ростове появилось большое грязевое пятно. Жижа коричневого цвета разлилась на половину ширины реки. На видео заметно, что мимо нечистот проплывала грузовая баржа, за которой тянулась вся эта грязь. Однако, как именно пятно появилось в реке, неизвестно.