Денис Буцаев: РЭО вложит 3,4 млрд рублей в предприятие в Нижегородской области

Posted 12 декабря, 16:33
Published 12 декабря, 16:33
Modified 12 декабря, 16:33
Updated 12 декабря, 16:33
Российский экологический оператор (РЭО) готов предоставить финансирование на льготных условиях в размере 3,4 миллиарда рублей для реализации этой инициативы. Проект был предметом обсуждения между гендиректором РЭО Денисом Буцаевым и губернатором области Глебом Никитиным.
По словам Дениса Буцаева, такой проект необходим для южной части региона, так как он приведет к улучшению условий жизни местных жителей. Он отметил, что региональная власть активно стремится развивать систему обращения с коммунальными отходами, что положительно сказывается на экологической обстановке. Благодаря таким усилиям область занимает высокие позиции в «Зеленом рейтинге». Подготовка к возведению объекта идет полным ходом, что демонстрирует серьезный подход к реализации инфраструктурных проектов. Буцаев добавил, что финансирование от РЭО поступит до завершения текущего года, а выпуск облигаций в ЦБ уже утвержден. Об этом пишет NewsNN.
Новый объект будет располагаться в Арзамасском округе, его ежегодная мощность будет составлять 160 тысяч тонн отходов по сортировке, 50 тысяч тонн отходов по утилизации и 115 тысяч тонн отходов по захоронению. Предоставление финансирования от РЭО первой стадии проекта намечено на конец 2024 года.
Глеб Никитин подчеркнул, что внедрение таких комплексов способствует выполнению национальных задач по управлению твердыми коммунальными отходами, которые поставлены президентом России. Это помогает освобождению муниципалитетов от нелегальных свалок и поддерживает развитие экономики замкнутого цикла. Деятельность РЭО играет ключевую роль в создании эффективной системы обращения с отходами на государственном уровне.