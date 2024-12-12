Денис Буцаев: РЭО вложит 3,4 млрд рублей в предприятие в Нижегородской области

По словам Дениса Буцаева, такой проект необходим для южной части региона, так как он приведет к улучшению условий жизни местных жителей. Он отметил, что региональная власть активно стремится развивать систему обращения с коммунальными отходами, что положительно сказывается на экологической обстановке. Благодаря таким усилиям область занимает высокие позиции в «Зеленом рейтинге». Подготовка к возведению объекта идет полным ходом, что демонстрирует серьезный подход к реализации инфраструктурных проектов. Буцаев добавил, что финансирование от РЭО поступит до завершения текущего года, а выпуск облигаций в ЦБ уже утвержден. Об этом пишет NewsNN.