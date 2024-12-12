«Дома станут аварийными»: спуск к набережной в Ростове не признали эспланадой

С вопросами о том, действительно ли появление на спуске высотки может оказать влияние на соседние дома, корреспондент RostovGazeta решил обратиться и к застройщику 12-этажного делового центра — ООО «Парус». Однако все телефоны, указанные в открытых источниках, оказались недоступны. На звонок ответили лишь по одному номеру из девяти. Собеседник сказал, что к ООО «Парус» никакого отношения не имеет, и почему его номер указан принадлежащим к строительной компании, не знает.