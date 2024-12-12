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Posted 12 декабря, 14:35

Published 12 декабря, 14:35

Modified 12 декабря, 14:37

Updated 12 декабря, 14:37

«Дома станут аварийными»: спуск к набережной в Ростове не признали эспланадой

«Дома станут аварийными»: спуск к набережной в Ростове не признали эспланадой

12 декабря 2024, 14:35
Фото: rostovgazeta.ru. «Дома станут аварийными»: спуск к набережной в Ростове не признали эспланадой

Спуск к набережной в Ростове не признали объектом культурного наследия

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Эксклюзив
Ростовчане выступили за то, чтобы спуск к набережной в городе по нечетной стороне домов признать эспланадой — объектом культурного наследия. Однако добиться этого горожанам не удалось.

Почему всплыл вопрос о сохранении эспланады к набережной и чего добиваются жители Ростова — в материале RostovGazeta.

Единственное спасение

По словам горожан, в Ростове на углу Буденновского и Береговой продолжается сегодня строительство 12-этажного делового центра. Роется котлован, вокруг фундамента забивают сваи.

«Мы измерили расстояние между нашим домом и забором, которым огорожена стройка. Это расстояние всего 3,8 метра», — делится ростовчанка Мария.

Жители соседствующих к стройке домов бьют тревогу. Люди считают, что появление высокого объекта на спуске в последствии приведет к аварийности их домов — дома могут попросту «сползти».

Поэтому в качестве единственного выхода для предотвращения строительства, горожане обратились к истории. Люди потребовали признать участок трассы спуска к набережной Дона — эспланадой. То есть объектом культурного наследия. Это, по мнению горожан, позволило бы легально предотвратить строительство.

«Это была вынужденная мера, на которую рассчитывали жители ближайших домов», — отмечает председатель ростовского ВООПИиК Александр Кожин.

Собеседник объясняет, что за последние годы набережную в Ростове застроили. Ранее терраса спуска к набережной Дона шла по обеим сторонам Буденновского. А сейчас сохранился лишь небольшой ее участок по нечетной стороне домов. Именно о его признании объектом культурного наследия — эспланадой, вели речь ростовчане.

«Этот участок набережной был запроектирован и выполнен в послевоенные годы», — соглашается эксперт.
Ранее терраса спуска к набережной Дона шла по обеим сторонам Буденновского.Ранее терраса спуска к набережной Дона шла по обеим сторонам Буденновского.
Ранее терраса спуска к набережной Дона шла по обеим сторонам Буденновского.. Фото: rostovgazeta.ru
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В статусе отказано

Однако рабочая группа общественного совета приняла решение отказать во включении спуска к набережной в перечень выявленных ОКН. И исключить из списка объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия Ростова.

«Теперь получается, что здесь вдруг появится 12-этажный деловой центр? Он же будет буквально стык в стык с соседствующим зданием! Там расстояние буквально два-три метра. Практика показала, что строительство на склонах возможно и новое здание вполне можно закрепить. Но нельзя будет сохранить те здания, которые рядом. Поэтому жильцы вполне реально обеспокоены строительством 12-этажного центра, из-за которого они могут потерять все, к чему привыкли. А люди ведь поколениями живут в этих домах», — комментирует эксперт.

Жительница ближайшего к стройке дома Мария рассказывает, что из присутствующих на общественном совете, трое выступили за признание спуска к набережной объектом культурного наследия. Двое — против, и один воздержался. Однако когда посчитали голоса проголосовавших заочно, противников придания спуску статуса ОКН оказалось пятеро.

Однако рабочая группа общественного совета приняла решение отказать во включении спуска к набережной в перечень выявленных ОКН.Однако рабочая группа общественного совета приняла решение отказать во включении спуска к набережной в перечень выявленных ОКН.
Однако рабочая группа общественного совета приняла решение отказать во включении спуска к набережной в перечень выявленных ОКН.. Фото: rostovgazeta.ru
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Нет оснований для отказа

Напомним, что в 2022 году в части площади застройки 12-этажного делового центра прокуратура выявила нарушение. Тогда, после получения разрешения, строительство долго не начиналось.

Эту информацию подтвердили городские власти на официальный запрос RostovGazeta в августе 2024 года.

В ответе, со ссылкой на Департамент архитектуры и градостроительства Ростова, уточнялось, что на основании представления прокуратуры, «внесены изменения в разрешение на строительство» делового центра «в части сведений об объекте, с приложением изменений в порядке, предусмотренном ст. 49 ГрК РФ и проектной документацией».

Оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство 12-этажного объекта при рассмотрении документов застройщика, Департамент архитектуры и градостроительства не обнаружил. Разрешение на строительство выдано сроком действия до 26 мая 2025 года.

Разрешение на строительство выдано сроком действия до 26 мая 2025 года.Разрешение на строительство выдано сроком действия до 26 мая 2025 года.
Разрешение на строительство выдано сроком действия до 26 мая 2025 года.. Фото: 1MI

С вопросами о том, действительно ли появление на спуске высотки может оказать влияние на соседние дома, корреспондент RostovGazeta решил обратиться и к застройщику 12-этажного делового центра — ООО «Парус». Однако все телефоны, указанные в открытых источниках, оказались недоступны. На звонок ответили лишь по одному номеру из девяти. Собеседник сказал, что к ООО «Парус» никакого отношения не имеет, и почему его номер указан принадлежащим к строительной компании, не знает.

Редакция направила официальный запрос в ООО «Парус». Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростове изымут земли для продления городской набережной.

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