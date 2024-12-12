«Дома станут аварийными»: спуск к набережной в Ростове не признали эспланадой

Posted 12 декабря, 14:35
Published 12 декабря, 14:35
Modified 12 декабря, 14:37
Updated 12 декабря, 14:37
Почему всплыл вопрос о сохранении эспланады к набережной и чего добиваются жители Ростова — в материале RostovGazeta.
По словам горожан, в Ростове на углу Буденновского и Береговой продолжается сегодня строительство 12-этажного делового центра. Роется котлован, вокруг фундамента забивают сваи.
«Мы измерили расстояние между нашим домом и забором, которым огорожена стройка. Это расстояние всего 3,8 метра», — делится ростовчанка Мария.
Жители соседствующих к стройке домов бьют тревогу. Люди считают, что появление высокого объекта на спуске в последствии приведет к аварийности их домов — дома могут попросту «сползти».
Поэтому в качестве единственного выхода для предотвращения строительства, горожане обратились к истории. Люди потребовали признать участок трассы спуска к набережной Дона — эспланадой. То есть объектом культурного наследия. Это, по мнению горожан, позволило бы легально предотвратить строительство.
«Это была вынужденная мера, на которую рассчитывали жители ближайших домов», — отмечает председатель ростовского ВООПИиК Александр Кожин.
Собеседник объясняет, что за последние годы набережную в Ростове застроили. Ранее терраса спуска к набережной Дона шла по обеим сторонам Буденновского. А сейчас сохранился лишь небольшой ее участок по нечетной стороне домов. Именно о его признании объектом культурного наследия — эспланадой, вели речь ростовчане.
«Этот участок набережной был запроектирован и выполнен в послевоенные годы», — соглашается эксперт.
Однако рабочая группа общественного совета приняла решение отказать во включении спуска к набережной в перечень выявленных ОКН. И исключить из списка объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия Ростова.
«Теперь получается, что здесь вдруг появится 12-этажный деловой центр? Он же будет буквально стык в стык с соседствующим зданием! Там расстояние буквально два-три метра. Практика показала, что строительство на склонах возможно и новое здание вполне можно закрепить. Но нельзя будет сохранить те здания, которые рядом. Поэтому жильцы вполне реально обеспокоены строительством 12-этажного центра, из-за которого они могут потерять все, к чему привыкли. А люди ведь поколениями живут в этих домах», — комментирует эксперт.
Жительница ближайшего к стройке дома Мария рассказывает, что из присутствующих на общественном совете, трое выступили за признание спуска к набережной объектом культурного наследия. Двое — против, и один воздержался. Однако когда посчитали голоса проголосовавших заочно, противников придания спуску статуса ОКН оказалось пятеро.
Напомним, что в 2022 году в части площади застройки 12-этажного делового центра прокуратура выявила нарушение. Тогда, после получения разрешения, строительство долго не начиналось.
Эту информацию подтвердили городские власти на официальный запрос RostovGazeta в августе 2024 года.
В ответе, со ссылкой на Департамент архитектуры и градостроительства Ростова, уточнялось, что на основании представления прокуратуры, «внесены изменения в разрешение на строительство» делового центра «в части сведений об объекте, с приложением изменений в порядке, предусмотренном ст. 49 ГрК РФ и проектной документацией».
Оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство 12-этажного объекта при рассмотрении документов застройщика, Департамент архитектуры и градостроительства не обнаружил. Разрешение на строительство выдано сроком действия до 26 мая 2025 года.
С вопросами о том, действительно ли появление на спуске высотки может оказать влияние на соседние дома, корреспондент RostovGazeta решил обратиться и к застройщику 12-этажного делового центра — ООО «Парус». Однако все телефоны, указанные в открытых источниках, оказались недоступны. На звонок ответили лишь по одному номеру из девяти. Собеседник сказал, что к ООО «Парус» никакого отношения не имеет, и почему его номер указан принадлежащим к строительной компании, не знает.
Редакция направила официальный запрос в ООО «Парус». Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростове изымут земли для продления городской набережной.