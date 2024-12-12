Эксперты рассказали об увеличении медпомощи по ОМС в 2025 году

Posted 12 декабря, 07:29
Published 12 декабря, 07:29
Modified 12 декабря, 07:29
Updated 12 декабря, 07:29
Представитель рабочей группы по развитию системы ОМС Всероссийского союза страховщиков Михаил Пушков сообщил о значительном увеличении финансирования системы ОМС в следующем году. Это позволит не только расширить спектр медуслуг, но и сделать их более доступными для граждан, пишет kp.ru.
Общий объем расходов на здравоохранение в 2025 году вырастет на 1 триллион рублей, из них 590 миллиардов рублей будет выделено по линии Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Это даст возможность реализовать все социальные обязательства.
Основные направления, которые получат дополнительное финансирование, включают зарплаты для медработников, диспансеризацию, профилактические осмотры, а также плановую и экстренную госпитализацию пациентов, высокотехнологичную помощь и медицинскую реабилитацию.
В бюджете ОМС на 2025 год предусмотрены средства для бесплатной диспансеризации и профилактических медицинских осмотров более 100 миллионов россиян. С наступлением 2025 года в рамках диспансеризации будет внедрен скрининг на хронический гепатит С. Также планируется развитие профилактических обследований, направленных на оценку репродуктивного здоровья.
Доступ к операциям станет легче. Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год включает финансирование планового и экстренного хирургического лечения для 27,2 миллиона пациентов, что на 1,2 миллиона больше по сравнению с 2024 годом.
Еще одним важным аспектом является диспансерное наблюдение. В бюджете системы ОМС на 2025 год предусмотрены средства для диспансерного наблюдения более чем 37 миллионов граждан, среди которых 25,4 миллиона пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и 7,6 миллиона — с онкологическими заболеваниями.
В целом на медицинскую помощь для пациентов со злокачественными опухолями запланировано выделение около 390 миллиардов рублей. Это обеспечит лечение почти 1,4 миллиона онкобольных. Следует отметить, что для этих пациентов в рамках обязательного медицинского страхования также предусмотрена медицинская реабилитация.
Ожидается увеличение выплат в среднем на 13,2%. Прогнозируется, что к 2025 году будет принято на работу 11 тысяч врачей и 15,2 тысячи представителей среднего медперсонала.
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин подчеркнул, что утвержденный бюджет ФОМС на 2025 год превысит 4 триллиона рублей, а рост расходов составит 590 миллиардов рублей, или 15,2%. По его словам, это позволит не только сохранить объемы медицинской помощи на уровне текущего года, но и увеличить их в таких ключевых областях, как онкологическая помощь, сердечно-сосудистая хирургия, профилактические мероприятия и лечение гепатита С.