Эксперты рассказали об увеличении медпомощи по ОМС в 2025 году

Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин подчеркнул, что утвержденный бюджет ФОМС на 2025 год превысит 4 триллиона рублей, а рост расходов составит 590 миллиардов рублей, или 15,2%. По его словам, это позволит не только сохранить объемы медицинской помощи на уровне текущего года, но и увеличить их в таких ключевых областях, как онкологическая помощь, сердечно-сосудистая хирургия, профилактические мероприятия и лечение гепатита С.