Глава Таганрога показала котельную, пострадавшую от ракет ATACMS

Posted 12 декабря, 18:16
Published 12 декабря, 18:16
Modified 12 декабря, 18:18
Updated 12 декабря, 18:18
Напомним, что в ночь на 11 декабря Таганрог был атакован американскими дальнобойными баллистическими ракетами. Были повреждены более десятка автомобилей, а также котельная на улице Циолковского. В результате ЧП жители почти 30 многоэтажек остались без тепла и горячей воды. Ремонтные работы завершили к полудню того же дня.
Выбитые в результате атаки окна котельной восстановили. Сейчас она работает в штатном режиме. Также глава города отметила, что в квитанциях за услуги ЖКХ за декабрь будет размещен QR-коду, перейдя по которому таганрожцы смогут ознакомиться со списком укрытий.