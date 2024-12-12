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Posted 12 декабря, 18:16

Published 12 декабря, 18:16

Modified 12 декабря, 18:18

Updated 12 декабря, 18:18

Глава Таганрога показала котельную, пострадавшую от ракет ATACMS

Глава Таганрога показала котельную, пострадавшую от ракет ATACMS

12 декабря 2024, 18:16
Фото: 1MI. Глава Таганрога показала котельную, пострадавшую от ракет ATACMS

В Таганроге полностью восстановили котельную, пострадавшую от ракет ATACMS

Глава Таганрога Светлана Камбулова опубликовала пост в своем telegram-канале с фотографиями восстановленной котельной, которая ранее получила повреждения в результате ракетной атаки на город. Она сообщила, что сейчас все работает в штатном режиме.

Напомним, что в ночь на 11 декабря Таганрог был атакован американскими дальнобойными баллистическими ракетами. Были повреждены более десятка автомобилей, а также котельная на улице Циолковского. В результате ЧП жители почти 30 многоэтажек остались без тепла и горячей воды. Ремонтные работы завершили к полудню того же дня.

Выбитые в результате атаки окна котельной восстановили. Сейчас она работает в штатном режиме. Также глава города отметила, что в квитанциях за услуги ЖКХ за декабрь будет размещен QR-коду, перейдя по которому таганрожцы смогут ознакомиться со списком укрытий.

Появились кадры с места падения ракеты на котельную в Таганроге
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Подробнее о ракетном ударе и его последствиях в Таганроге читайте в сюжете RostovGazeta.

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