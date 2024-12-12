Глава Таганрога показала котельную, пострадавшую от ракет ATACMS

Напомним, что в ночь на 11 декабря Таганрог был атакован американскими дальнобойными баллистическими ракетами. Были повреждены более десятка автомобилей, а также котельная на улице Циолковского. В результате ЧП жители почти 30 многоэтажек остались без тепла и горячей воды. Ремонтные работы завершили к полудню того же дня.