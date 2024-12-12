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Posted 12 декабря, 19:25

Published 12 декабря, 19:25

Modified 12 декабря, 19:27

Updated 12 декабря, 19:27

Беспилотники атаковали Новошахтинск 12 декабря

Группа беспилотников атаковала Новошахтинск 12 декабря

12 декабря 2024, 19:25
Фото: Mil.ru. Беспилотники атаковали Новошахтинск 12 декабря
Вечером 12 декабря в Ростовской области работает система ПВО. Над Новошахтинском сбили уже пять беспилотников. Об этом в своем telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Глава региона заявил, что воздушные цели засекли в районе 22.00 мск. Все пять дронов уничтожили над городом Новошахтинском. По данным оперативных служб, в результате попытки атаковать регион нет пострадавших. Разрушений на земле не зафиксировано.

— Системы ПВО продолжают работу, — уточнил Юрий Слюсарь.
— А сирены кто-нибудь слышал? Или хотя бы смс-оповещение от МЧС? — интересуются в комментариях врио губернатора.
Таганрог впервые был атакован американскими дальнобойными ракетами ATACMS
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— Было слышно, — делятся другие. — Спасибо нашим ребятам за защиту!

Ранее над Таганрогом сбили шесть американских ракет ATACMS. Подробнее о последствиях воздушного удара и готовящемся ответе со стороны Кремля читайте в сюжете RostovGazeta.

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