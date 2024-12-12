Группа беспилотников атаковала Новошахтинск 12 декабря

Posted 12 декабря, 19:25
Published 12 декабря, 19:25
Modified 12 декабря, 19:27
Updated 12 декабря, 19:27
Глава региона заявил, что воздушные цели засекли в районе 22.00 мск. Все пять дронов уничтожили над городом Новошахтинском. По данным оперативных служб, в результате попытки атаковать регион нет пострадавших. Разрушений на земле не зафиксировано.
— Системы ПВО продолжают работу, — уточнил Юрий Слюсарь.
— А сирены кто-нибудь слышал? Или хотя бы смс-оповещение от МЧС? — интересуются в комментариях врио губернатора.
— Было слышно, — делятся другие. — Спасибо нашим ребятам за защиту!
Ранее над Таганрогом сбили шесть американских ракет ATACMS. Подробнее о последствиях воздушного удара и готовящемся ответе со стороны Кремля читайте в сюжете RostovGazeta.