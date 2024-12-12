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Posted 12 декабря, 07:48

Published 12 декабря, 07:48

Modified 12 декабря, 07:50

Updated 12 декабря, 07:50

«И при белых, и при красных»: известный карикатурист Ростова Александр Воронецкий

«И при белых, и при красных»: известный карикатурист Ростова Александр Воронецкий

12 декабря 2024, 07:48
Фото: А. Н. Воронецкий. ЖЖ/kid_book_museum. «И при белых, и при красных»: известный карикатурист Ростова Александр Воронецкий

Краевед рассказал об известном ростовском карикатуристе Александре Воронецком

В ростовском «Приазовском крае» работал художник-карикатурист, имя которого в начале двадцатого века было известно многим на юге России. Речь об Александре Никодимовиче Воронецком.

 

Он родился 12 сентября 1885 года в Москве. Его отец был ремесленником, мастером-мебельщиком. А сам Александр Воронецкий в 1903 году получил аттестат Ростовского среднетехнического ремесленного училища.

Юный Воронецкий обладал большим талантом рисовальщика. И тяга к рисованию была настолько велика, что он начинает работать художником в газетах и журналах.

Как пишет Галина Ивановна Головкина в работе «Мир мне нужен, если миру нужен я» («Донской временник»), первые серьезные карикатуры Воронецкого появились в газете «Приазовский край» в 1911 году.

Вскоре Александр Никодимович становится очень востребованным художником. Он сотрудничал с такими изданиями, как «Журнал для женщин» (Ростов н/Д), «Донская волна» (Ростов н/Д), «Сцена и экран» (Ростов н/Д), «Театральный курьер» (Ростов н/Д), «Анчар» (Харьков).

«Донская волна» (Ростов н/Д)«Донская волна» (Ростов н/Д)
«Донская волна» (Ростов н/Д). Фото: А. Н. Воронецкий. ЖЖ/kid_book_museum

При этом карикатуры Воронецкого регулярно публиковала газета «Приазовский край», которая в те годы была невероятно популярна среди читателей не только донского края.

Карикатуры Александра Никодимовича были острыми, злободневными. И для меня удивительно, что он впоследствии нашел общий язык с советской властью. Я думал, признаюсь, что Воронецкий покинул Россию вместе с Белой армией.

Почему так думал? Ну, прежде всего, газета «Приазовский край» в советские годы считалась либеральной и буржуазной. Она была закрыта в 1920 году, почти сразу после прихода Красной армии на Дон.

Хотел бы также отметить, что свободы прессы в царское время было больше, чем принято думать. Конечно, тогда журналисты четко знали, о чем можно писать, а о чем − нет. Но все-таки. Да, были темы, которые трогать нельзя. Прежде всего, нельзя было критиковать государственный строй, царя, веру. Но остальные темы цензуре обычно не подвергались. И журналисты жестко критиковали гласных дум Ростова и Нахичевани-на-Дону, городских руководителей, а Воронецкий на общественных деятелей двух городов рисовал едкие карикатуры.

Такие же хлесткие карикатуры появлялись в газете «Приазовский край» и на лидеров большевиков.

Карикатуры Александра Никодимовича были острыми, злободневными.Карикатуры Александра Никодимовича были острыми, злободневными.
Карикатуры Александра Никодимовича были острыми, злободневными.. Фото: А. Н. Воронецкий. ЖЖ/kid_book_museum

Поэтому, признаюсь, мне показалось странным, что Александр Никодимович Воронецкий решил остаться в Советской России и начать сотрудничество с новой властью.

Но в жизни всякое бывает. Тем более что в первые годы советская власть обещала не трогать бывших царских чиновников и даже офицеров, привлекая их к сотрудничеству. Тридцать седьмой год, до которого Воронецкий не дожил, наступил не сразу. Так что репрессии, как я понимаю, обошли его стороной.

В работе «Мир мне нужен, если миру нужен я» («Донской временник») Г. И. Головкина пишет:

«Весной 1929 года газета „Молот“ сообщала, что „1 марта безвременно скончался на 45 году жизни художник Александр Никодимович Воронецкий“. Это был даровитый художник, карикатурист-шаржист. Пожалуй, не было ни одного издания в Ростове, которое бы не пользовалось услугами этого художника.

Не многие современники художника знали его в лицо, но рисунки, карикатуры, шаржи Воронецкого видели каждый день читатели Дона. Персонажи его графических произведений были близки и понятны всем. Четким и выразительным языком линии, метким остросатирическим рисунком Александр Никодимович поднимал самые насущные и злободневные темы. Улыбка и юмор художника были рождены непосредственными жизненными наблюдениями, внимательностью к человеку, его многообразному и многогранному быту».

«Персонажи его графических произведений были близки и понятны всем.»«Персонажи его графических произведений были близки и понятны всем.»
«Персонажи его графических произведений были близки и понятны всем.». Фото: А. Н. Воронецкий. ЖЖ/kid_book_museum

Заслуженный художник Белоруссии Николай Тимофеевич Гутиев так вспоминал о Воронецком: «Я часто был свидетелем творческой работы Александра Никодимовича. Склонившись над крохотным письменным столом, он буквально священнодействовал над своими сатирическими листами. Я и Виктор (сын Воронецкого. − Г.Г.), совсем еще дети, с благоговением смотрели на его согбенную спину и с нетерпением ждали, когда будет сделан очередной лист, карикатура, иллюстрация, дружеский шарж или газетный рисунок. Очевидно, эта художническая атмосфера заразила и нас».

Воронецкий был человеком многогранно талантливым. По данным Г. И. Головкиной, в 1920 году Александр Никодимович вступает в Союз художников живописи, ваяния и зодчества. Он вместе с ростовскими художниками активно сотрудничал в Дон РОСТа: оформлял Окна РОСТа, сатирические листовки, рисунки.

Так же активно, как и в «Приазовском крае», публикуется Воронецкий и в советских газетах и изданиях.

Он рисует для газет и журналов уже советского Ростова: «Советский Юг», «Трудовой Дон», «Советский пахарь», «Ленинские внучата», «Молот», «Горн», «Лава», «На подъеме», «Хлебороб» и других.

Газета «Ленинские внучата»Газета «Ленинские внучата»
Газета «Ленинские внучата». Фото: Ростовский областной музей краеведения. А. Н. Воронецкий

В газете «Советский пахарь» с фельетонистом Янчевским придумывает героя деда Пантелея. Кстати, многие читатели верили в реальность этого деда.

Думаю, Воронецкий любил детей, так как с большой радостью сотрудничал с детскими изданиями. В частности, в газете «Ленинские внучата» он создал образ длинноносого летчика Симочки, который стал любимым героем детворы Ростова и всего донского края.

Фото: Ростовский областной музей краеведения

Повторю еще раз, Александр Никодимович Воронецкий был человеком многогранно талантливым. Он умудрился быть успешным художником в Ростове и при белых, и при красных, успешно работая после прихода советской власти на Дон.

Георгий Багдыков

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