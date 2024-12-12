«И при белых, и при красных»: известный карикатурист Ростова Александр Воронецкий

Хотел бы также отметить, что свободы прессы в царское время было больше, чем принято думать. Конечно, тогда журналисты четко знали, о чем можно писать, а о чем − нет. Но все-таки. Да, были темы, которые трогать нельзя. Прежде всего, нельзя было критиковать государственный строй, царя, веру. Но остальные темы цензуре обычно не подвергались. И журналисты жестко критиковали гласных дум Ростова и Нахичевани-на-Дону, городских руководителей, а Воронецкий на общественных деятелей двух городов рисовал едкие карикатуры.