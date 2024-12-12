Известную пекарню в Ростове-на-Дону оштрафовали за американские треки из 90-х

Из материалов дела следует, что 19 февраля 2024 года в кафе-пекарня «Хлеб да Пряник», которое находится в Ростове-на-Дону на улице Зорге, было зафиксировано незаконное использование музыкальных произведений. Среди них была одна песня группы «Краски», и девять треков иностранных исполнителей, среди которых американские звезды Гвен Стефани, Хэддавэй, европейские группы Mr. President, Uriah Heep и другие.