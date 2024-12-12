Известную пекарню в Ростове-на-Дону оштрафовали за американские треки из 90-х

Posted 12 декабря, 04:55
Published 12 декабря, 04:55
Modified 12 декабря, 04:55
Updated 12 декабря, 04:55
Из материалов дела следует, что 19 февраля 2024 года в кафе-пекарня «Хлеб да Пряник», которое находится в Ростове-на-Дону на улице Зорге, было зафиксировано незаконное использование музыкальных произведений. Среди них была одна песня группы «Краски», и девять треков иностранных исполнителей, среди которых американские звезды Гвен Стефани, Хэддавэй, европейские группы Mr. President, Uriah Heep и другие.
За каждую песню, защищенную авторским правом, организация потребовала от предпринимателя Татьяны Кистеневой, которая является собственницей кафе-пекарни, 20 тысяч рублей, а общая сумма компенсации составляла 200 тысяч рублей. В качестве доказательства был представлен DVD-диск с видеозаписью.
Суд решил, что нарушение авторских прав действительно было, однако снизил сумму компенсации в два раза. Теперь каждая из песен обойдется владелице в десять тысяч рублей.
Ранее стало известно, за что судился бизнес Ростовской области в ноябре.