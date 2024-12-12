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Posted 12 декабря, 04:55

Published 12 декабря, 04:55

Modified 12 декабря, 04:55

Updated 12 декабря, 04:55

Известную пекарню в Ростове-на-Дону оштрафовали за американские треки из 90-х

Известную пекарню в Ростове-на-Дону оштрафовали за американские треки из 90-х

12 декабря 2024, 04:55
Фото: Вероника Кистенева/Яндекс. Карты. Известную пекарню в Ростове-на-Дону оштрафовали за американские треки из 90-х
Арбитражный суд Ростовской области частично удовлетворил иск Российского авторского общества к предпринимателю из Ростова-на-Дону Татьяне Кистеневой о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на музыкальные произведения, следует из документов в электронной картотеке дел.

Из материалов дела следует, что 19 февраля 2024 года в кафе-пекарня «Хлеб да Пряник», которое находится в Ростове-на-Дону на улице Зорге, было зафиксировано незаконное использование музыкальных произведений. Среди них была одна песня группы «Краски», и девять треков иностранных исполнителей, среди которых американские звезды Гвен Стефани, Хэддавэй, европейские группы Mr. President, Uriah Heep и другие.

За каждую песню, защищенную авторским правом, организация потребовала от предпринимателя Татьяны Кистеневой, которая является собственницей кафе-пекарни, 20 тысяч рублей, а общая сумма компенсации составляла 200 тысяч рублей. В качестве доказательства был представлен DVD-диск с видеозаписью.

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Суд решил, что нарушение авторских прав действительно было, однако снизил сумму компенсации в два раза. Теперь каждая из песен обойдется владелице в десять тысяч рублей.

Ранее стало известно, за что судился бизнес Ростовской области в ноябре.

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