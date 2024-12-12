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Posted 12 декабря, 08:28

Published 12 декабря, 08:28

Modified 12 декабря, 08:30

Updated 12 декабря, 08:30

Краевед рассказал об уникальном рецепте пирога губаты ростовской Нахичевани

Краевед рассказал об уникальном рецепте пирога губаты ростовской Нахичевани

12 декабря 2024, 08:28
Фото: rostovgazeta.ru. Краевед рассказал об уникальном рецепте пирога губаты ростовской Нахичевани
Рождество в ростовской Нахичевани и в моей семье отмечали всегда. Даже в советское время, когда за это преследовали. Просто праздник не афишировали. Но готовились к нему особо тщательно.

В детстве мне нравилось, что на армянское Рождество накрывался праздничный стол, как на Новый год. Но были свои особенности. Папа или кто-то из родственников шел в церковь, которая располагается на Армянском кладбище в Нахичевани. После службы покупали свечи. А потом эти церковные свечи зажигали за праздничным столом. Именно так, торжественно и празднично, встречали Рождество.

К Рождеству готовился специальный слоеный пирог «губаты» или «губати». Вообще, это старинное блюдо донских армян, которое пекли по большим праздникам, например, на Рождество, Масленицу, Пасху. У нас в семье губаты всегда готовили на Рождество. Этот пирог состоял из сорока листов теста! Мы в семье его называли еще «сорокалиственник».

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У этого вкусного слоеного пирога может быть разная начинка. У нас в семье любили пирог с рыбой, обычно с сулой. Наши родственники в Чалтыре готовили с мясом.

Наши родственники в Чалтыре готовили с мясом.Наши родственники в Чалтыре готовили с мясом.
Наши родственники в Чалтыре готовили с мясом.. Фото: rostovgazeta.ru

Мне кажется, что все логично. Нахичевань-на-Дону − так назывался некогда армянский город. А значит, близость к реке Дон и способствовала тому, что нахичеванцы использовали чаще рыбу в своих кулинарных блюдах. Но повторюсь, что этот пирог традиционно готовится и с мясной начинкой, и с рыбной.

Помню, как моя мама или кто-то из родственниц целый день раскатывали эти сорок листов теста для пирога специальными тонкими скалками − «охлов».

После того как половина слоев опрыскивается маслом и складывается друг на друга, на них посыпается мякоть жареной рыбы и лук и прикрывается все это другой половиной опрысканных маслом и сложенных друг на друга слоев. Сверху смазывают яйцом и ставят в печь.

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На сайте Историко-краеведческого музея Мясниковского района опубликован рецепт пирога с мясом от Светланы Тирацуян: 300 мл воды, 100 г маргарина (слегка растопить), соль, 1 яйцо. Замесить тесто и разделить на 40 частей. Листы смазывать топленым жиром: смалец (нутряной жир), говяжий жир, сливочное масло топленое, растительное масло. Раскатать 20 тончайших слоев теста, каждый промазывая смесью жиров, затем выложить тонким слоем начинку − мясной фарш, сверху еще 20 таких же промазанных слоев теста.

Конечно, каждая хозяйка обладала своим секретом приготовления пирога. К сожалению, я не успел записать, как делала губаты моя мама. Но это вкусное блюдо теперь у меня всегда ассоциируется с Рождеством, ростовской Нахичеванью и моим счастливым детством.

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