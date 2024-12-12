Краевед рассказал об уникальном рецепте пирога губаты ростовской Нахичевани

В детстве мне нравилось, что на армянское Рождество накрывался праздничный стол, как на Новый год. Но были свои особенности. Папа или кто-то из родственников шел в церковь, которая располагается на Армянском кладбище в Нахичевани. После службы покупали свечи. А потом эти церковные свечи зажигали за праздничным столом. Именно так, торжественно и празднично, встречали Рождество.