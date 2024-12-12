Кремль предупредил об ответе на ракетный удар ATACMS по Таганрогу

Posted 12 декабря, 11:58
Published 12 декабря, 11:58
Modified 12 декабря, 12:00
Updated 12 декабря, 12:00
В ходе встречи у Дмитрия Пескова интересовались, какими средствами планируют наносить ответный удар и будут ли применять систему «Орешник». В ответ пресс-секретарь не назвал точных сроков и средств, но заверил, что ответ планируется.
— Ответ, естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразным. Но он последует обязательно, — цитирует РБК Дмитрия Пескова.
Атака американскими ракетами на Ростовскую область произошла ранним утром 11 декабря. Две из них сбили, еще четыре отклонили с курса. Целью удара был военный аэродром в Таганроге. В результате обломки ракет упали на котельную, повреждения получили гражданские автомобили и военная техника. Кроме того, есть пострадавшие из числа личного состава, находившиеся на территории аэродрома.
Из-за повреждения на котельной без тепла и горячей воды остались почти три десятка многоэтажек, в которых проживают сотни людей. Восстановить теплоснабжение удалось к полудню того же дня.
Подробнее о ракетном ударе и его последствиях в Таганроге читайте в материалах RostovGazeta.