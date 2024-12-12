Кремль предупредил об ответе на ракетный удар ATACMS по Таганрогу

Атака американскими ракетами на Ростовскую область произошла ранним утром 11 декабря. Две из них сбили, еще четыре отклонили с курса. Целью удара был военный аэродром в Таганроге. В результате обломки ракет упали на котельную, повреждения получили гражданские автомобили и военная техника. Кроме того, есть пострадавшие из числа личного состава, находившиеся на территории аэродрома.