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Posted 12 декабря, 11:58

Published 12 декабря, 11:58

Modified 12 декабря, 12:00

Updated 12 декабря, 12:00

Кремль заявил об ответе на ракетный удар ATACMS по Таганрогу

Кремль предупредил об ответе на ракетный удар ATACMS по Таганрогу

12 декабря 2024, 11:58
Фото: mil.ru. Кремль заявил об ответе на ракетный удар ATACMS по Таганрогу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий песков прокомментировал удар ракетами ATACMS по Таганрогу. По его словам, на атаку последует ответ, сообщают СМИ.

В ходе встречи у Дмитрия Пескова интересовались, какими средствами планируют наносить ответный удар и будут ли применять систему «Орешник». В ответ пресс-секретарь не назвал точных сроков и средств, но заверил, что ответ планируется.

— Ответ, естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразным. Но он последует обязательно, — цитирует РБК Дмитрия Пескова.
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Атака американскими ракетами на Ростовскую область произошла ранним утром 11 декабря. Две из них сбили, еще четыре отклонили с курса. Целью удара был военный аэродром в Таганроге. В результате обломки ракет упали на котельную, повреждения получили гражданские автомобили и военная техника. Кроме того, есть пострадавшие из числа личного состава, находившиеся на территории аэродрома.

Из-за повреждения на котельной без тепла и горячей воды остались почти три десятка многоэтажек, в которых проживают сотни людей. Восстановить теплоснабжение удалось к полудню того же дня.

Подробнее о ракетном ударе и его последствиях в Таганроге читайте в материалах RostovGazeta.

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