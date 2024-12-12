LIFE doc представил новый фильм об отношениях России и ОАЭ

Обе страны активно работают над развитием технологий и совместного сотрудничества в области космоса. В фильме говорится о запуске спутников ОАЭ с космодрома Восточный и о вкладе российских научных исследований в космические программы Эмиратов. Имамкулиева отметила, что ОАЭ представляют собой страну будущего, ориентированную на инвестиции в новые технологии, и Россия рассматривает эту страну как перспективного партнера для долгосрочного сотрудничества.