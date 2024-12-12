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Posted 12 декабря, 12:53

Published 12 декабря, 12:53

Modified 12 декабря, 12:55

Updated 12 декабря, 12:55

LIFE doc представил новый фильм об отношениях России и ОАЭ

LIFE doc представил новый фильм об отношениях России и ОАЭ

12 декабря 2024, 12:53
Фото: LIFE doc.
Редакция LIFE doc сняла новый документальный фильм в рамках цикла «Новый мир», посвященный отношениям между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

В этом фильме зрители смогут увидеть, как две страны развивают свое сотрудничество в сферах экономики, культуры и технологий, несмотря на различия в климате, истории и традициях. Проект был осуществлён при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Дипломатические отношения между СССР и Объединенными Арабскими Эмиратами были установлены в 1971 году, вскоре после образования ОАЭ. Сегодня ОАЭ являются самым крупным торговым партнером России среди арабских государств с объемом торговли, превышающим 11 миллиардов долларов.

Эльмира Имамкулиева, эксперт-востоковед и академический руководитель НИУ ВШЭ, охарактеризовала ОАЭ как яркий пример деколонизации мирового порядка. Она подчеркнула, что эта страна, ранее находившаяся под британским влиянием, всего за полвека стала важным центром экономики, технологий и культуры.

Фильм освещает важнейшие моменты взаимодействия двух государств — от первых дипломатических шагов до современных совместных инициатив. Ярким примером такого сотрудничества служит программа по развитию хоккея в Эмиратах.

Андрей Кавказский, представитель Министерства международных связей Российской Федерации, отметил, что Россия играет важную роль в обеспечении игроков и специалистов для национальной сборной Объединенных Арабских Эмиратов и активно стремится привлечь местное население к этому виду спорта.

Культурное взаимодействие также становится значимым аспектом в отношениях между государствами. В фильме демонстрируются проекты культурного обмена, включая участие России в юбилейной Неделе ЮНЕСКО в Шардже. Российские анимационные фильмы популярны среди детей в Дубае.

Обе страны активно работают над развитием технологий и совместного сотрудничества в области космоса. В фильме говорится о запуске спутников ОАЭ с космодрома Восточный и о вкладе российских научных исследований в космические программы Эмиратов. Имамкулиева отметила, что ОАЭ представляют собой страну будущего, ориентированную на инвестиции в новые технологии, и Россия рассматривает эту страну как перспективного партнера для долгосрочного сотрудничества.

Туризм, технологии и уважение к культуре друг друга способствуют плодотворному диалогу между Эмиратами и Россией, помогают странам развиваться и оказывать друг другу поддержку в развитии.

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