Маркетплейс «Финуслуги» расширяет выбор ПИФов

Пользователи платформы могут выбирать из новых инвестиционных стратегий, включая фонды, ориентированные на денежный рынок, золото и акции быстрорастущих предприятий. Фонды денежного рынка предлагают альтернативу банковским депозитам путем инвестирования в высоколиквидные инструменты с низким риском. Их доходность зависит от ключевой процентной ставки. Инвестиции в золото считаются надежным способом сохранить капитал, защитой от инфляционных процессов и геополитических рисков. Фонды, основанные на акциях компаний с высокой динамикой роста, предлагают долгосрочную защиту от инфляции и являются подходящими для тех, кто ищет высокую доходность своей инвестиции. Об этом сообщает сайт vostokmedia.com.