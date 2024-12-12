Маркетплейс «Финуслуги» расширяет выбор ПИФов

Posted 12 декабря, 15:41
Published 12 декабря, 15:41
Modified 12 декабря, 15:41
Updated 12 декабря, 15:41
Пользователи платформы могут выбирать из новых инвестиционных стратегий, включая фонды, ориентированные на денежный рынок, золото и акции быстрорастущих предприятий. Фонды денежного рынка предлагают альтернативу банковским депозитам путем инвестирования в высоколиквидные инструменты с низким риском. Их доходность зависит от ключевой процентной ставки. Инвестиции в золото считаются надежным способом сохранить капитал, защитой от инфляционных процессов и геополитических рисков. Фонды, основанные на акциях компаний с высокой динамикой роста, предлагают долгосрочную защиту от инфляции и являются подходящими для тех, кто ищет высокую доходность своей инвестиции. Об этом сообщает сайт vostokmedia.com.
Старший управляющий директор Московской биржи Игорь Алутин сообщил, что платформа «Финуслуги» в настоящее время представляет собой крупнейший маркетплейс по количеству фондов управляющих компаний. На данный момент клиентам доступны инвестиции в 10 паевых инвестиционных фондах, и до конца года планируется запуск еще четырех новых фондов. Он отметил, что наблюдается рост интереса к коллективным инвестициям, подчеркивая, что партнеры компании активно предлагают свои продукты на платформе.
«Финуслуги» выступают в роли финансового маркетплейса, разработанного Московской биржей. На этой платформе можно выбрать и открыть банковские вклады в режиме нон-стоп, получать кредиты наличными, приобретать паи ПИФов, а также страховые полисы ОСАГО, каско, ипотечного страхования, страхования недвижимости и народные облигации, выпущенные как компаниями, так и российскими регионами. Сервис не взимает комиссию с физических лиц. Для начала инвестирования и покупки паев онлайн достаточно пройти идентификацию через «Госуслуги».