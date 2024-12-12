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Posted 12 декабря, 15:41

Published 12 декабря, 15:41

Modified 12 декабря, 15:41

Updated 12 декабря, 15:41

Маркетплейс «Финуслуги» расширяет выбор ПИФов

Маркетплейс «Финуслуги» расширяет выбор ПИФов

12 декабря 2024, 15:41
Фото: 1MI.
Маркетплейс «Финуслуги» значительно увеличил возможности для инвесторов. На платформе были представлены четыре новых фонда от трех управляющих компаний. К концу года общее количество фондов вырастет до 14, при этом число управляющих компаний останется на уровне четырех.

Пользователи платформы могут выбирать из новых инвестиционных стратегий, включая фонды, ориентированные на денежный рынок, золото и акции быстрорастущих предприятий. Фонды денежного рынка предлагают альтернативу банковским депозитам путем инвестирования в высоколиквидные инструменты с низким риском. Их доходность зависит от ключевой процентной ставки. Инвестиции в золото считаются надежным способом сохранить капитал, защитой от инфляционных процессов и геополитических рисков. Фонды, основанные на акциях компаний с высокой динамикой роста, предлагают долгосрочную защиту от инфляции и являются подходящими для тех, кто ищет высокую доходность своей инвестиции. Об этом сообщает сайт vostokmedia.com.

Старший управляющий директор Московской биржи Игорь Алутин сообщил, что платформа «Финуслуги» в настоящее время представляет собой крупнейший маркетплейс по количеству фондов управляющих компаний. На данный момент клиентам доступны инвестиции в 10 паевых инвестиционных фондах, и до конца года планируется запуск еще четырех новых фондов. Он отметил, что наблюдается рост интереса к коллективным инвестициям, подчеркивая, что партнеры компании активно предлагают свои продукты на платформе.

«Финуслуги» выступают в роли финансового маркетплейса, разработанного Московской биржей. На этой платформе можно выбрать и открыть банковские вклады в режиме нон-стоп, получать кредиты наличными, приобретать паи ПИФов, а также страховые полисы ОСАГО, каско, ипотечного страхования, страхования недвижимости и народные облигации, выпущенные как компаниями, так и российскими регионами. Сервис не взимает комиссию с физических лиц. Для начала инвестирования и покупки паев онлайн достаточно пройти идентификацию через «Госуслуги».

#Экономика
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