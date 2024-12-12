Мать пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой из Ростова попросила защиты у Путина

Posted 12 декабря, 07:53
Published 12 декабря, 07:53
Modified 12 декабря, 07:55
Updated 12 декабря, 07:55
В четверг, 19 декабря, в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент лично ответит на обращения населения и постарается помочь разрешить сложные жизненные ситуации. В преддверии этого события ростовчанка Диана Цомартова также решила обратиться к Путину за содействием.
Обеспокоенная мать рассказала, что против ее семьи идет информационная борьба, в результате которой ее муж лишился работы в МВД, а теперь и ей грозят отставкой. Все это омрачается тем, что за 10 месяцев не удалось найти ни одного следа их дочери Анны Цомартовой. Женщина попросила президента Путина защитить ее семью и взять происходящее под личный контроль.
«Я очень прошу защитите нас и возьмите под свой контроль. Мы ничего не сделали. Мы ищем своего ребенка. Мы просто хотим найти своего ребенка. В Год семьи для нас очень много испытаний. Я прошу вашей защиты и помощи», — говорит Диана Цомартова.
Напомним, что спортсменка Анна Цомартова пропала в феврале 2024 года при странных обстоятельствах. Она отправилась в Каспийск на соревнования по тайскому боксу. Проиграв бой, она выбежала из здания, а позже и вовсе исчезла.