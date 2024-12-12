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Posted 12 декабря, 07:53

Published 12 декабря, 07:53

Modified 12 декабря, 07:55

Updated 12 декабря, 07:55

Мать пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой из Ростова попросила защиты у Путина

Мать пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой из Ростова попросила защиты у Путина

12 декабря 2024, 07:53
Фото: видео t.me/ANNATSOMARTOVA22. Изображение Midjourney. Мать пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой из Ростова попросила защиты у Путина
Семья Цомартовых из Ростова-на-Дону продолжает поиски своей без вести пропавшей в Дагестане дочери Анны. В этот раз мама девушки записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину и попросила не бросать их в такой сложный период. Женщина опубликовала запись в личном телеграм-канале дочки.

В четверг, 19 декабря, в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент лично ответит на обращения населения и постарается помочь разрешить сложные жизненные ситуации. В преддверии этого события ростовчанка Диана Цомартова также решила обратиться к Путину за содействием.

Обеспокоенная мать рассказала, что против ее семьи идет информационная борьба, в результате которой ее муж лишился работы в МВД, а теперь и ей грозят отставкой. Все это омрачается тем, что за 10 месяцев не удалось найти ни одного следа их дочери Анны Цомартовой. Женщина попросила президента Путина защитить ее семью и взять происходящее под личный контроль.

Отец ростовской студентки Анны Цомартовой сообщил о странностях ее исчезновения
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«Я очень прошу защитите нас и возьмите под свой контроль. Мы ничего не сделали. Мы ищем своего ребенка. Мы просто хотим найти своего ребенка. В Год семьи для нас очень много испытаний. Я прошу вашей защиты и помощи», — говорит Диана Цомартова.

Напомним, что спортсменка Анна Цомартова пропала в феврале 2024 года при странных обстоятельствах. Она отправилась в Каспийск на соревнования по тайскому боксу. Проиграв бой, она выбежала из здания, а позже и вовсе исчезла.

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