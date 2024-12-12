Мать пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой из Ростова попросила защиты у Путина

Обеспокоенная мать рассказала, что против ее семьи идет информационная борьба, в результате которой ее муж лишился работы в МВД, а теперь и ей грозят отставкой. Все это омрачается тем, что за 10 месяцев не удалось найти ни одного следа их дочери Анны Цомартовой. Женщина попросила президента Путина защитить ее семью и взять происходящее под личный контроль.