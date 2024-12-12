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Posted 12 декабря, 18:35

Published 12 декабря, 18:35

Modified 12 декабря, 19:04

Updated 12 декабря, 19:04

Министр здравоохранения Ростовской области прокомментировал возможную отставку

Глава донского Минздрава Кобзев дал объяснения о возможной отставке. Уйдет или нет?

12 декабря 2024, 18:35
Фото: правительство РО. Министр здравоохранения Ростовской области прокомментировал возможную отставку

Министр здравоохранения Ростовской области прокомментировал возможную отставку

Главный врач Ростовской области дал комментарий по поводу своей возможной отставки. Уйдет ли Юрий Кобзев с поста на самом деле, сообщил 1RND.

Информация о грядущем увольнении главы донского Минздрава появилась в СМИ 12 декабря. Когда с Юрием Кобзевым вышел на связь портал 1RND, чиновник не стал давать прямого ответа.

— Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь будет решать, когда и что. Больше я ничего не могу добавить, — цитируют министра.
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С приходом врио главы региона в правительстве произошел ряд кадровых изменений. Своего кресла лишился замгубернатора — министр транспорта Виталий Кушнарев, арестованный за взятку и хранение оружие. Вместе с ним должность покинул министр имущества Евгения Осыченко.

Позже некоторые СМИ заявили о скорой отставке еще одного замгубернатора — Вадима Артемова. Однако в пресс-службе правительства Ростовской области сообщения опровергли, уточнив, что бумаг с подписью об увольнении нет. То же самое ответили и по поводу Юрия Кобзева.

Освободится ли кресло министра Донского здравоохранения, покажет время. Пока можно лишь заметить, что местные жители засыпали врио губернатора жалобами в этой сфере. А на проблему медобслуживания в больницах обратила внимание теща Юрия Слюсаря.

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