Глава донского Минздрава Кобзев дал объяснения о возможной отставке. Уйдет или нет?

Позже некоторые СМИ заявили о скорой отставке еще одного замгубернатора — Вадима Артемова. Однако в пресс-службе правительства Ростовской области сообщения опровергли, уточнив, что бумаг с подписью об увольнении нет. То же самое ответили и по поводу Юрия Кобзева.