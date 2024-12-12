Глава донского Минздрава Кобзев дал объяснения о возможной отставке. Уйдет или нет?

Posted 12 декабря, 18:35
Published 12 декабря, 18:35
Modified 12 декабря, 19:04
Updated 12 декабря, 19:04
Информация о грядущем увольнении главы донского Минздрава появилась в СМИ 12 декабря. Когда с Юрием Кобзевым вышел на связь портал 1RND, чиновник не стал давать прямого ответа.
— Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь будет решать, когда и что. Больше я ничего не могу добавить, — цитируют министра.
С приходом врио главы региона в правительстве произошел ряд кадровых изменений. Своего кресла лишился замгубернатора — министр транспорта Виталий Кушнарев, арестованный за взятку и хранение оружие. Вместе с ним должность покинул министр имущества Евгения Осыченко.
Освободится ли кресло министра Донского здравоохранения, покажет время. Пока можно лишь заметить, что местные жители засыпали врио губернатора жалобами в этой сфере. А на проблему медобслуживания в больницах обратила внимание теща Юрия Слюсаря.