МТС Банк запустил новый вклад в дирхамах ОАЭ с повышенной ставкой — до 4% годовых

Posted 12 декабря, 13:07
Published 12 декабря, 13:07
Modified 12 декабря, 13:09
Updated 12 декабря, 13:09
«МТС Вклад» в дирхамах ОАЭ можно открыть на срок 91, 181 и 367 дней. Внесение денежных средств во вклад возможны только безналичным способом, путем перевода на текущий счет клиента, открытый в офисе МТС Банка. Оформить вклад в дирхамах ОАЭ можно в любом офисе или дистанционных приложениях МТС Банка. Ставка по нему составит от 3% годовых до 4% годовых в зависимости от срока размещения средств.
Так, для новых клиентов, которые последние 30 дней не размещали денежные средства на счетах и во вкладах в МТС Банке, предусмотрены повышенные ставки при открытии вклада в отделении: 3,5% годовых — на срок 91 день, 3,75% годовых — на срок 181 день и 4% годовых — на срок 367 дней.
Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрено, выплата процентов осуществляется в конце срока вклада. При досрочном расторжении проценты по вкладу в дирхамах выплачиваются по ставке 0,01% годовых за фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада;
«Вклад в дирхамах Объеденных арабских эмиратов стал достаточно популярным инструментом диверсификации накоплений и позволяет получать доход в стабильной иностранной валюте», – отметила Маргарита Васильева, вице-президент МТС Банка, руководитель кластера состоятельных клиентов и сберегательных продуктов.
Более подробная информация о вкладе доступна на сайте МТС Банка.