МТС Банк запустил новый вклад в дирхамах ОАЭ с повышенной ставкой — до 4% годовых

«МТС Вклад» в дирхамах ОАЭ можно открыть на срок 91, 181 и 367 дней. Внесение денежных средств во вклад возможны только безналичным способом, путем перевода на текущий счет клиента, открытый в офисе МТС Банка. Оформить вклад в дирхамах ОАЭ можно в любом офисе или дистанционных приложениях МТС Банка. Ставка по нему составит от 3% годовых до 4% годовых в зависимости от срока размещения средств.