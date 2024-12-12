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Posted 12 декабря, 13:07

Published 12 декабря, 13:07

Modified 12 декабря, 13:09

Updated 12 декабря, 13:09

МТС Банк запустил новый вклад в дирхамах ОАЭ с повышенной ставкой — до 4% годовых

МТС Банк запустил новый вклад в дирхамах ОАЭ с повышенной ставкой — до 4% годовых

12 декабря 2024, 13:07
Фото: МТС-Банк.
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МТС Банк запустил новый сберегательный продукт — вклад «МТС Вклад» в дирхамах Объеденных Арабских Эмиратов для клиентов-физических лиц. Банк установил максимальную процентную ставку на уровне 4% годовых и минимальную сумму вклада в 10 000 дирхамов ОАЭ.

«МТС Вклад» в дирхамах ОАЭ можно открыть на срок 91, 181 и 367 дней. Внесение денежных средств во вклад возможны только безналичным способом, путем перевода на текущий счет клиента, открытый в офисе МТС Банка. Оформить вклад в дирхамах ОАЭ можно в любом офисе или дистанционных приложениях МТС Банка. Ставка по нему составит от 3% годовых до 4% годовых в зависимости от срока размещения средств.

Так, для новых клиентов, которые последние 30 дней не размещали денежные средства на счетах и во вкладах в МТС Банке, предусмотрены повышенные ставки при открытии вклада в отделении: 3,5% годовых — на срок 91 день, 3,75% годовых — на срок 181 день и 4% годовых — на срок 367 дней.

Эти же условия действуют для клиентов-обладателей программ привилегий Премиум и Private при оформлении вклада через персонального менеджера. При этом для них утвержден специальный курс конвертации из рублей в дирхамы ОАЭ при открытии вклада в размере 1%.

Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрено, выплата процентов осуществляется в конце срока вклада. При досрочном расторжении проценты по вкладу в дирхамах выплачиваются по ставке 0,01% годовых за фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада;

«Вклад в дирхамах Объеденных арабских эмиратов стал достаточно популярным инструментом диверсификации накоплений и позволяет получать доход в стабильной иностранной валюте», – отметила Маргарита Васильева, вице-президент МТС Банка, руководитель кластера состоятельных клиентов и сберегательных продуктов.

Более подробная информация о вкладе доступна на сайте МТС Банка.

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