На Дону наградили победителей конкурса «Я выбираю счастливую жизнь без наркотиков»

По итогам конкурса были озвучены имена победителей. Так, в номинации «Лучший видеоролик» победила Виктория Любимова из Новошахтинского технологического техникума. Наградой для нее стала умная колонка. В номинации «Лучшая фотосессия» победила Софья Сопина из ЮРГПУ (НПИ) имени М. И. Платова, ей подарили фото-конструктор. Победителем в номинации «Настольная игра в стиле ЗОЖ» стал авторский коллектив «Супер-медики». Ребята представили конкурсную работу под названием «Парк Здоровья» и получили в качестве приза настольную игру «Ужас Аркхэма». А приз за победу в номинации «Челлендж в стиле ЗОЖ» забрала Софья Ершакова из ДонГау. Ей вручили портативный цветной фотопринтер с функцией живого фото.