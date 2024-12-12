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Posted 12 декабря, 13:36

Published 12 декабря, 13:36

Modified 12 декабря, 13:38

Updated 12 декабря, 13:38

На Дону наградили победителей конкурса «Я выбираю счастливую жизнь без наркотиков»

На Дону наградили победителей конкурса «Я выбираю счастливую жизнь без наркотиков»

12 декабря 2024, 13:36
Фото: donland.ru.
В молодежном центре «ДонМолодой» в торжественной обстановке наградили победителей регионального конкурса антинаркотической рекламы «Я выбираю счастливую жизнь без наркотиков».

Данный конкурс объединил более 350 студентов из техникумов и вузов Ростовской области и включил в себя четыре номинации. В число номинаций вошли: видеоролик антинаркотической направленности, фотосессия в стиле ЗОЖ, настольная игра в стиле ЗОЖ и челлендж, который отражал здоровый образ жизни.

Жюри оценивало конкурсные работы по информативности, оригинальности подачи материала и практической ценности.

Фото: donland.ru

Начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Алексей Чванов отметил, что интерес к конкурсу растет с каждым годом.

— Каждый год увеличивается количество как участников, так и конкурсных работ. В этом году в создании 114 конкурсных работ приняли участие более 350 студентов со всей области. Все больше молодых и активных жителей нашего региона вовлечены в пропаганду здорового образа жизни. Ребята привлекают внимание к проблемам наркомании и, основываясь на принципе «равный — равному», в творческой форме рассказывают сверстникам о преимуществах жизни без зависимостей, — добавил Алексей Чванов.

По итогам конкурса были озвучены имена победителей. Так, в номинации «Лучший видеоролик» победила Виктория Любимова из Новошахтинского технологического техникума. Наградой для нее стала умная колонка. В номинации «Лучшая фотосессия» победила Софья Сопина из ЮРГПУ (НПИ) имени М. И. Платова, ей подарили фото-конструктор. Победителем в номинации «Настольная игра в стиле ЗОЖ» стал авторский коллектив «Супер-медики». Ребята представили конкурсную работу под названием «Парк Здоровья» и получили в качестве приза настольную игру «Ужас Аркхэма». А приз за победу в номинации «Челлендж в стиле ЗОЖ» забрала Софья Ершакова из ДонГау. Ей вручили портативный цветной фотопринтер с функцией живого фото.

Фото: donland.ru

Добавим, что организаторы конкурса совместно с правительством Ростовской области проводят активную профилактическую работу для привлечения внимания общественности, в том числе молодежи, к проблеме незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Формируют в обществе негативное отношение к незаконному потреблению и обороту наркотиков и всячески популяризируют здоровый образ жизни, проводя лекции, акции и распространение памяток о вреде наркотиков. Более подробно об организаторах конкурса и участниках можно найти на странице антинаркотического проекта «Я выбираю счастливую жизнь без наркотиков» в соцсети «ВКонтакте».

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