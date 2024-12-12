Закрытому три года аэропорту Платов в Ростове выделили деньги. Рассказываем, на что

Posted 12 декабря, 14:19
Published 12 декабря, 14:19
Modified 12 декабря, 15:08
Updated 12 декабря, 15:08
Согласно документу, средства поступят из резервного фонда и помогут компенсировать расходы из-за продления ограничений на полеты. Деньги направят на поддержку аэропортов в городах, в которых обслуживание гражданских рейсов приостановилось в феврале 2022 года — в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.
Таким образом власти частично компенсируют расходы по обычным видам деятельности воздушных гаваней за апрель — ноябрь 2024 года.
Сколько именно получит каждый из аэропортов, не сообщается.
Ранее сообщалось о проблемах, которые создал для ФК «Ростов» неработающий аэропорт Платов.