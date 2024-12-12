Закрытому три года аэропорту Платов в Ростове выделили деньги. Рассказываем, на что

Согласно документу, средства поступят из резервного фонда и помогут компенсировать расходы из-за продления ограничений на полеты. Деньги направят на поддержку аэропортов в городах, в которых обслуживание гражданских рейсов приостановилось в феврале 2022 года — в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.