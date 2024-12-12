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Posted 12 декабря, 14:19

Published 12 декабря, 14:19

Modified 12 декабря, 15:08

Updated 12 декабря, 15:08

Правительство выделило более 10 млрд рублей на аэропорт в Ростове

Закрытому три года аэропорту Платов в Ростове выделили деньги. Рассказываем, на что

12 декабря 2024, 14:19
Фото: donland.ru. Правительство выделило более 10 млрд рублей на аэропорт в Ростове

На поддержку закрытого аэропорта Платов в Ростове выделили деньги

Правительство выделило выше 10,5 миллиарда рублей для поддержки закрытых уже почти три года аэропортов России, в том числе и воздушной гавани Ростова-на-Дону — Платов, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, средства поступят из резервного фонда и помогут компенсировать расходы из-за продления ограничений на полеты. Деньги направят на поддержку аэропортов в городах, в которых обслуживание гражданских рейсов приостановилось в феврале 2022 года — в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

Таким образом власти частично компенсируют расходы по обычным видам деятельности воздушных гаваней за апрель — ноябрь 2024 года.

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Сколько именно получит каждый из аэропортов, не сообщается.

Ранее сообщалось о проблемах, которые создал для ФК «Ростов» неработающий аэропорт Платов.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Платов#Аэропорт#Правительство#Финансирование#Резервный фонд
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