На реконструкцию театра в Таганроге выделили полмиллиарда рублей

Posted 12 декабря, 13:28
Published 12 декабря, 13:28
Modified 12 декабря, 13:30
Updated 12 декабря, 13:30
Сообщается, что реставрацию начнут в 2025 году. На данный момент документация с проектом обновления готова. Из федерального бюджета выделят 557,8 миллиона рублей.
Также сообщается, что процесс реставрации будет осуществляться пошагово: сначала будет отремонтирована кровля и фасад, а затем модернизируют сцену. Несмотря на планируемый масштаб ремонтных работ, театр продолжит радовать зрителей спектаклями. В некоторых случаях труппа будет гастролировать.
Юрий Слюсарь сообщил, что все работы должны проводиться без задержек. Планируется, что к 2027 году таганрогский театр встретит свое двухсотлетие в обновленном виде.
Напомним, что во время поездки в Таганрог Юрий Слюсарь посетил котельную, которая пострадала в ходе ракетной атаки. Подробнее о самой атаке и ее последствиях — в сюжете RostovGazeta.