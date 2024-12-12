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Posted 12 декабря, 13:28

Published 12 декабря, 13:28

Modified 12 декабря, 13:30

Updated 12 декабря, 13:30

В Таганроге потратят более 500 млн рублей на театр

На реконструкцию театра в Таганроге выделили полмиллиарда рублей

12 декабря 2024, 13:28
Фото: Яндекс. Карты. В Таганроге потратят более 500 млн рублей на театр
В ходе рабочей поездки в Таганрог врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь посетил театр имени Чехова — один из старших на юге России. В рамках визита глава региона ознакомился с докладами о подготовке к реставрационным работам. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Сообщается, что реставрацию начнут в 2025 году. На данный момент документация с проектом обновления готова. Из федерального бюджета выделят 557,8 миллиона рублей.

Также сообщается, что процесс реставрации будет осуществляться пошагово: сначала будет отремонтирована кровля и фасад, а затем модернизируют сцену. Несмотря на планируемый масштаб ремонтных работ, театр продолжит радовать зрителей спектаклями. В некоторых случаях труппа будет гастролировать.

Юрий Слюсарь сообщил, что все работы должны проводиться без задержек. Планируется, что к 2027 году таганрогский театр встретит свое двухсотлетие в обновленном виде.

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Сообщается, что реставрацию начнут в 2025 году.Сообщается, что реставрацию начнут в 2025 году.
Сообщается, что реставрацию начнут в 2025 году.Сообщается, что реставрацию начнут в 2025 году.
Сообщается, что реставрацию начнут в 2025 году.. Фото: donland.ru

Напомним, что во время поездки в Таганрог Юрий Слюсарь посетил котельную, которая пострадала в ходе ракетной атаки. Подробнее о самой атаке и ее последствиях — в сюжете RostovGazeta.

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