На реконструкцию театра в Таганроге выделили полмиллиарда рублей

В ходе рабочей поездки в Таганрог врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь посетил театр имени Чехова — один из старших на юге России. В рамках визита глава региона ознакомился с докладами о подготовке к реставрационным работам. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

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