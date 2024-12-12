rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 13:48

Published 12 декабря, 13:48

Modified 12 декабря, 13:48

Updated 12 декабря, 13:48

Стратегия инвестиций Ростовской области: вложения в дончан

Население Ростовской области сократилось на 77 тысяч человек за 20 лет

12 декабря 2024, 13:48
Фото: rostov.ru. Стратегия инвестиций Ростовской области: вложения в дончан
Сюжет
Эксклюзив
RostovGazeta изучила Стратегию привлечения инвестиций Ростовской области до 2010 года и выяснила, как этот документ повлиял на жизнь обычных дончан за 20 лет.

В 2004 году Ростовская область приняла Стратегию привлечения инвестиций с целью повысить уровень жизни населения. Тогда разработчики документа стремились сделать Ростовскую область привлекательной для инвесторов. Этому мешал высокий уровень износа коммунальных сетей, дефицит рабочих мест и проблемы в социальной сфере.

Итоги стратегии нельзя назвать исключительно положительными для жителей региона.

Численность населения за 20 лет уменьшилась со 4,229 до 4,152 миллиона человек к 2024 году.

Население Ростовской области продолжает стремительно вымирать
Узнать подробнее

Не улучшилось и состояние коммунальных объектов. Если в 2000 году, по данным Ростовстата, степень износа основных фондов в ЖКХ составляла 42%, то к 2010 году этот показатель вырос до 42,5%.

Подробнее о том, что еще обещали ростовчанам в стратегии привлечения инвестиций Ростовской области до 2010 года читайте в спецпроекте RostovGazeta.

Читайте также:
В Волгодонске интересующая инвестициями пенсионерка лишилась 1,1 миллиона рублейВладеющая «Донским табаком» японская компания заявила о прекращении инвестиций в РФ
#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростовская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика