Население Ростовской области сократилось на 77 тысяч человек за 20 лет

Posted 12 декабря, 13:48
Published 12 декабря, 13:48
Modified 12 декабря, 13:48
Updated 12 декабря, 13:48
В 2004 году Ростовская область приняла Стратегию привлечения инвестиций с целью повысить уровень жизни населения. Тогда разработчики документа стремились сделать Ростовскую область привлекательной для инвесторов. Этому мешал высокий уровень износа коммунальных сетей, дефицит рабочих мест и проблемы в социальной сфере.
Итоги стратегии нельзя назвать исключительно положительными для жителей региона.
Численность населения за 20 лет уменьшилась со 4,229 до 4,152 миллиона человек к 2024 году.
Не улучшилось и состояние коммунальных объектов. Если в 2000 году, по данным Ростовстата, степень износа основных фондов в ЖКХ составляла 42%, то к 2010 году этот показатель вырос до 42,5%.
Подробнее о том, что еще обещали ростовчанам в стратегии привлечения инвестиций Ростовской области до 2010 года читайте в спецпроекте RostovGazeta.