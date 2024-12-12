Настоящую змею «для тещи» продают в Ростове за миллион

В тексте объявления ростовчанка объясняет, что с приближением года Змеи этот подарок заменит ожерелье и станет идеальным украшением для шеи тещи. Продавец отмечает, что подарок этот не только незабываемый, но еще и «очень полезный». По словам ростовчанки, после его получения теща начнет ценить и уважать своего зятя гораздо больше, а также оценит его «по высшему баллу».