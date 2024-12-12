Настоящую змею «для тещи» продают в Ростове за миллион

Posted 12 декабря, 14:59
Published 12 декабря, 14:59
Modified 12 декабря, 15:01
Updated 12 декабря, 15:01
В тексте объявления ростовчанка объясняет, что с приближением года Змеи этот подарок заменит ожерелье и станет идеальным украшением для шеи тещи. Продавец отмечает, что подарок этот не только незабываемый, но еще и «очень полезный». По словам ростовчанки, после его получения теща начнет ценить и уважать своего зятя гораздо больше, а также оценит его «по высшему баллу».
В описании к объявлению также отмечается, что данный «подарок» — немаленький: длина змеи составляет один метр. За 10 сантиметров продавец берет тысячу рублей, отдает со скидкой и без возможности поторговаться.