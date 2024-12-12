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Posted 12 декабря, 14:59

Published 12 декабря, 14:59

Modified 12 декабря, 15:01

Updated 12 декабря, 15:01

Ростовчанка продает за 1 миллион рублей змею для тещи

Настоящую змею «для тещи» продают в Ростове за миллион

12 декабря 2024, 14:59
Фото: Pxhere. иллюстрация. Ростовчанка продает за 1 миллион рублей змею для тещи
На сервисе объявлений появилось необычное сообщение — женщина из Ростова-на-Дону выставила на продажу змею «для тещи» в честь наступающего 2025 года. Стоимость новогоднего подарка — 1 миллион рублей.

В тексте объявления ростовчанка объясняет, что с приближением года Змеи этот подарок заменит ожерелье и станет идеальным украшением для шеи тещи. Продавец отмечает, что подарок этот не только незабываемый, но еще и «очень полезный». По словам ростовчанки, после его получения теща начнет ценить и уважать своего зятя гораздо больше, а также оценит его «по высшему баллу».

В описании к объявлению также отмечается, что данный «подарок» — немаленький: длина змеи составляет один метр. За 10 сантиметров продавец берет тысячу рублей, отдает со скидкой и без возможности поторговаться.

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За 10 сантиметров продавец берет тысячу рублей, отдает со скидкой и без возможности поторговаться.За 10 сантиметров продавец берет тысячу рублей, отдает со скидкой и без возможности поторговаться.
За 10 сантиметров продавец берет тысячу рублей, отдает со скидкой и без возможности поторговаться.. Фото: Авито

Ранее стало известно, как выглядят новогодние игрушки за полтора миллиона рублей.

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