Названы пять товаров, которые больше всего подорожают в Ростове из-за ключевой ставки

Posted 12 декабря, 16:25
Published 12 декабря, 16:25
Modified 12 декабря, 16:25
Updated 12 декабря, 16:25
По мнению общественника, в ближайшие дни примерно на 20% подорожает одежда — как премиум, так и эконом класса.
«Это связано с тем, что комплектующие, станки, ткани, в большинстве своем привозят из Китая, Турции и ряда других стран, где расчеты производятся по курсу доллара», — отмечает Владислав Махмудов.
Подорожание, примерно на 10-15%, по словам эксперта, коснется бытовой техники.
«Конечно же, в Ростовской области пытаются производить ноутбуки и планшеты, но пока это дойдет до массового поступления в торговые сети, потребуется год или два», — уточняет собеседник.
На третьем месте по росту цен в Ростовской области, эксперт отмечает аренду жилья. Спикер объясняет, что ставки банков растут, ипотека растет. Многие, особенно молодежь, ее уже просто не тянут даже при наличии госпрограмм.
«Естественно, те, кто не успеет оформить ипотеку пока действуют лимиты, станут арендовать жилье — молодым семьям надо где-то жить. Это дешевле, чем выплачивать ипотеку. Да и аренда проще тем, что ее в любой момент можно расторгнуть. Поэтому я ожидаю переориентацию с ипотеки на аренду жилья, из-за чего стоимость аренды возрастет», — делится мыслями Махмудов.
«Это связано с неурожаем в Бразилии, Аргентине и ряде других стран. Мы видим, что было много наводнений, повреждений плантаций. Все это отразится на цене кофе, и рост цен, на мой взгляд, будет до 25%», — уточняет собеседник.
Замкнет список топ-5 подорожаний в Ростовской области — рост цен на автомобили.
«Хотим мы этого или нет, но и автомобили вырастут в цене. Большинство комплектующих для них идут из-за рубежа, приобретаются по курсу доллара. Плюс в цену будут закладываться транспортные и логистические издержки», — комментирует общественник.