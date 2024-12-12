Названы пять товаров, которые больше всего подорожают в Ростове из-за ключевой ставки

Общественник назвал пять товаров, которые больше всего подорожают в Ростове

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Общественник Владислав Махмудов сообщил RostovGazeta, что из-за повышения ключевой ставки, в начале 2025 года на ряд товаров в Ростовской области повысятся цены. При этом на некоторые подорожание будет наблюдаться уже в декабре.