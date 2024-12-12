Общественник Махмудов предупредил об опасной красной икре в Ростовской области

Posted 12 декабря, 05:48
Published 12 декабря, 05:48
Modified 12 декабря, 05:50
Updated 12 декабря, 05:50
По словам собеседника, в приобретенной с рук красной икре могут оказаться антибиотики и консерванты, вредные для организма. Никто же не знает, в каких условиях выращивалась рыба, и как изготавливали продукт.
«Также в икре может оказаться избыток солей или вкусовых добавок. Как правило, ими прикрывают несвежесть рыбы», — отмечает Владислав Махмудов.
При покупке красной икры собеседник рекомендует внимательно изучать, что написано на банке.
«Дело в том, что есть имитированная красная икра. На банке большими буквами также будет написано, что это икра лососевая красная. А внизу, мелкими буквами, приписано, что икра — имитированная. Не обратив на этом внимания, человек думает, что ему повезло, за 600-700 рублей купить баночку настоящей красной икры. И только дома поймет, что его обманули. Имитированную икру подобного оформления продают, как правило, в местах несанкционированных продаж, с машин или с коробок», — констатирует эксперт.
Собеседник рекомендует приобретать красную икру исключительно в крупных сетевых магазинах, где есть все документы, подтверждающие качество продукта.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове стоимость красной икры впервые приблизилась к 11 тысячам рублей.