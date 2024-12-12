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Posted 12 декабря, 05:48

Published 12 декабря, 05:48

Modified 12 декабря, 05:50

Updated 12 декабря, 05:50

Общественник Махмудов предупредил об опасной красной икре в Ростовской области

Общественник Махмудов предупредил об опасной красной икре в Ростовской области

12 декабря 2024, 05:48
Фото: 1MI. Общественник Махмудов предупредил об опасной красной икре в Ростовской области
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Эксклюзив
Представитель общественной организации Владислав Махмудов рассказал RostovGazeta, чем красная икра, которую продают нелегально, с рук, может оказаться опасной для ростовчан.

По словам собеседника, в приобретенной с рук красной икре могут оказаться антибиотики и консерванты, вредные для организма. Никто же не знает, в каких условиях выращивалась рыба, и как изготавливали продукт.

«Также в икре может оказаться избыток солей или вкусовых добавок. Как правило, ими прикрывают несвежесть рыбы», — отмечает Владислав Махмудов.
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При покупке красной икры собеседник рекомендует внимательно изучать, что написано на банке.

«Дело в том, что есть имитированная красная икра. На банке большими буквами также будет написано, что это икра лососевая красная. А внизу, мелкими буквами, приписано, что икра — имитированная. Не обратив на этом внимания, человек думает, что ему повезло, за 600-700 рублей купить баночку настоящей красной икры. И только дома поймет, что его обманули. Имитированную икру подобного оформления продают, как правило, в местах несанкционированных продаж, с машин или с коробок», — констатирует эксперт.

Собеседник рекомендует приобретать красную икру исключительно в крупных сетевых магазинах, где есть все документы, подтверждающие качество продукта.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове стоимость красной икры впервые приблизилась к 11 тысячам рублей.

В Ростове стоимость красной икры впервые приблизилась к 11 тысячам рублей
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