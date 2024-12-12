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Posted 12 декабря, 17:55

Published 12 декабря, 17:55

Modified 12 декабря, 17:57

Updated 12 декабря, 17:57

Огромный тополь раздавил два автомобиля на Сельмаше в Ростове

Огромный тополь раздавил два автомобиля на Сельмаше в Ростове

12 декабря 2024, 17:55
Фото: 1MI. Огромный тополь раздавил два автомобиля на Сельмаше в Ростове
Городские спасатели освободили автомобили, оказавшиеся под большим деревом. Об этом сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

12 декабря в диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в Ростове на Металлургической большое дерево упало на два припаркованных автомобиля. Спасателям удалось с помощью специальных инструментов распилить дерево и убрать его в сторону, тем самым освободив машины.

В управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону предупредили, что из-за неблагоприятных погодных условий жителям донской столицы лучше не находиться рядом с рекламными щитами и линиями электропередач. Кроме того, они советуют не оставлять автомобили вблизи ненадежных конструкций, дорожных знаков и деревьев.

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До этого появилась информация о том, какие еще погодные условия могут создать опасность для жителей Ростовской области в ближайшие дни.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Погода#Спасатели#Дерево#Автомобили#Безопасность#ГО и ЧС#Происшествия
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