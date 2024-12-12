Огромный тополь раздавил два автомобиля на Сельмаше в Ростове

В управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону предупредили, что из-за неблагоприятных погодных условий жителям донской столицы лучше не находиться рядом с рекламными щитами и линиями электропередач. Кроме того, они советуют не оставлять автомобили вблизи ненадежных конструкций, дорожных знаков и деревьев.