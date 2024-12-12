Огромный тополь раздавил два автомобиля на Сельмаше в Ростове

Posted 12 декабря, 17:55
Published 12 декабря, 17:55
Modified 12 декабря, 17:57
Updated 12 декабря, 17:57
12 декабря в диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в Ростове на Металлургической большое дерево упало на два припаркованных автомобиля. Спасателям удалось с помощью специальных инструментов распилить дерево и убрать его в сторону, тем самым освободив машины.
В управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону предупредили, что из-за неблагоприятных погодных условий жителям донской столицы лучше не находиться рядом с рекламными щитами и линиями электропередач. Кроме того, они советуют не оставлять автомобили вблизи ненадежных конструкций, дорожных знаков и деревьев.
До этого появилась информация о том, какие еще погодные условия могут создать опасность для жителей Ростовской области в ближайшие дни.