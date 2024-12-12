Ожидание и реальность: что изменили инвестиции в Ростовской области за 20 лет

Posted 12 декабря, 08:19
Published 12 декабря, 08:19
Modified 12 декабря, 08:21
Updated 12 декабря, 08:21
Документ о стратегии привлечения инвестиций датируется 28 июня 2004 года. Он был разработан совместно с группой консультантов и экспертов Национального агентства прямых инвестиций. Документ определяет цели инвестиционного развития региона.
В 2004 году губернатором Ростовской области был Владимир Чуб. Этот пост он занимал с 1991 по 2010 год. В регионе жили почти 4,4 миллиона человек, а средний доход на душу населения, по данным Росстата за 2000 год, составлял 19839,2 рубля.
В число преимуществ Ростовской области входили:
— транспортно-инфраструктурный потенциал;
— высокий потребительский потенциал;
— стоимость и надежность энергообеспечения;
— высокий уровень развития финансовой и страховой инфраструктуры;
— стабильное социально-политическое положение;
— благоприятные климатические условия.
Но были и моменты, которые требовали улучшений на региональном уровне. Например, недостаточный уровень административной поддержки инвесторов, сложность прохождения административных процедур, отсутствие качественной информации о доступных инвестиционных площадках и тенденциях развития отраслей.
Авторы документа отмечали дефицит рабочей силы в Ростовской области. Системы коммунального хозяйства были сильно изношены и требовали ремонта или полной замены. Шахтерские города стали зонами социально-экономической депрессии. При этом в индустриальных городах сохранялся высокий уровень безработицы. Беспокоили экспертов и масштабы теневых доходов, которые лишали бюджет региона налогов.
Основные проблемы в социальной сфере — ухудшение показателей здоровья и недоступность медицинской помощи, сокращение и старение населения. Качество городской среды и жилья оценивалось как низкое.
Согласно стратегии привлечения инвестиций, за шесть лет, к 2010-му, Ростовская область должна была привлечь средства для создания современных производств и увеличить количество эффективных рабочих мест. Цель: рост доходов и платежеспособности дончан.
Наиболее перспективными для инвестиций авторы стратегии посчитали сферы автомобилестроения, мясомолочного, плодоовощного и зернового производства, выпуска пива и безалкогольных напитков, стройматериалов, развитие легкой промышленности и бизнес-инфраструктуры, строительство жилья, транспортно-логистической инфраструктуры, туризм и производство комплектующих для сельскохозяйственного машиностроения.
Ожидалось, что Ростовская область войдет в число пяти регионов-лидеров по темпам экономического роста и в десятку по темпу роста уровня жизни населения. Стратегия предписывала удвоить валовой внутренний продукт по сравнению с 2003 годом. Чтобы улучшить связи с другими регионами и обеспечить эффективную логистику, часть средств решили вложить в развитие транспортной инфраструктуры: дорог, портов, аэропортов.
Позаботились авторы документа и о простых жителях: в стратегии было прописано обновление систем коммунального хозяйства. Ведь высокий уровень жизни в регионе — равно привлекательность для инвесторов.
Для них, в свою очередь, планировали строить гостиницы, офисные здания и другие объекты для комфортных деловых поездок и размещения представительств компаний.
Разработчики подсчитали, что для достижения этих целей в экономику Ростовской области необходимо привлечь почти 14,5 миллиарда долларов США. План по улучшению инвестиционного климата в регионе включал совершенствование законодательства, создание Агентства инвестиций и развития, формирование «уникального предложения» региона для инвесторов. Например, предлагалось ввести налоговые льготы и упростить процесс получения различных разрешений и документов.
Авторы стратегии также отметили важность продвижения Ростовской области. Маркетинговая кампания должна была сформировать положительный имидж региона в глазах инвесторов. Для этого планировалось создать систему антикризисного PR и централизованную структуру для проведения маркетинговых акций, а также продвигать результаты реализации стратегии в СМИ и в целевых странах.
В 2010 году, когда пришло время оценить проделанную работу, в регионе сменился губернатор. 14 июня эту должность на 14 следующих лет занял Василий Голубев.
Несмотря на все обещания и планы, Ростовская область так и не вошла в десятку регионов-лидеров по темпу роста уровня жизни населения. В рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ от РИА «Новости» донской край занял только 19 строчку. Впрочем, ВРП увеличить все же удалось. И даже не вдвое, как хотелось, а втрое: за шесть лет этот показатель вырос с 221,2 до 659,7 миллиарда рублей.
Численность населения, напротив, уменьшилась с 4,229 до 4,152 миллиона человек к 2024 году.
Для бизнеса к уже существующей с 2002 года Ростовской международной ассоциации инвесторов в 2004 году добавилось Агентство инвестиций и развития, генеральным директором которого стал Игорь Бураков. 10 сентября 2004 года региональный парламент утвердил закон «Об инвестициях в Ростовской области». Документ «направлен на привлечение инвестиций в Ростовскую область и создание режима максимального благоприятствования для субъектов инвестиционной деятельности независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности».
Вот как распределилась эта сумма по видам экономической деятельности:
Стратегия привлечения инвестиций оказалась работоспособной. Например, агрохолдинг «Юг Руси», существующий в регионе с 1992 года, в этот период начал стремительно наращивать активы. К 2005 году после запуска второй очереди предприятие одним из крупнейших маслодобывающих производств в Европе.
Скачок роста произошел и в агрохолдинге «Астон», основанном в 1997 году. В 2004 году предприятие начало перевозку растительных масел и нефтепродуктов на танкере «Астон-Трейдер», а спустя еще год запустило несколько брендов масел. К 2006 году ростовский агрохолдинг уверенно чувствовал себя не только на российском, но и на зарубежных рынках: в Египте, Йемене, Сирии, Ливане, Бангладеше, Саудовской Аравии и Алжире.
К 2010 году, по данным Росстата, инвестиции в основной капитал составили 159 миллиардов рублей.
Как и обещала стратегия, в регионе появилась структура, облегчающая инвесторам сбор необходимых для запуска и реализации их проектов документов. Она заработала в рамках развития всероссийской концепции административной реформы в 2005 году, а к 2009 году первые офисы МФЦ появились и в Ростовской области. Теперь они доступны всем, а не только инвесторам.
Стратегия называла жилищно-коммунальное хозяйство региона «наиболее проблемной составляющей инфраструктурного комплекса Ростовской области и Южного Федерального округа в целом». По данным Ростовстата на 2000 год, степень износа основных фондов в ЖКХ составляла 42%, а к 2010 году выросла до 42,5%. И сейчас почти половина коммунальных объектов области находятся в неудовлетворительном состоянии или вовсе выведены из строя.
Отчасти неудачи стратегии можно объяснить глобальным финансовым кризисом 2008 года. Тем не менее трассу М-4 «Дон» в 2000-х удалось улучшить. В 2004 стартовало строительство второй нитки шлюза Кочетовского гидроузла на Дону, а спустя четыре года он был сдан в эксплуатацию.
Состояние ростовского аэропорта в 2004 году оставляло желать лучшего — он не соответствовал международным стандартам. Власти давно заговорили о необходимости его реконструкции, но новый аэропорт Платов в Ростовской области открыли только в 2017 году.
С 2004 по 2010 год объем инвестиций в основной капитал региона увеличился в 3 раза — с 52,1 до 158,5 миллиардов рублей. В число основных инвесторов вошли компании «Донаэродорстрой», «ПО Водоканал», «Роствертол», «АМИЛКО», «Цимлянские вина», ростовский филиал «ЮТК» и Северо-Кавказская железная дорога.
Вероятно, почти все идеи стратегии привлечения инвестиций Ростовской области дошли до реализации потому, что с 2004 по 2010 год власть в регионе не менялась. Тем не менее региону явно не хватало мотивации и понимания для чего развивать бизнес-структуры и привлекать инвесторов. Стимул в виде Чемпионата мира по футболу появился в 2018 году. С тех пор в Ростовской области не утихают разговоры о строительстве бизнес-центров и даже целых деловых районов как «Ростов-Сити».
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове могут без торгов выделить инвесторам три участка под строительство.