Ожидание и реальность: что изменили инвестиции в Ростовской области за 20 лет

Несмотря на все обещания и планы, Ростовская область так и не вошла в десятку регионов-лидеров по темпу роста уровня жизни населения. В рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ от РИА «Новости» донской край занял только 19 строчку. Впрочем, ВРП увеличить все же удалось. И даже не вдвое, как хотелось, а втрое: за шесть лет этот показатель вырос с 221,2 до 659,7 миллиарда рублей.