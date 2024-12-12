Пассажиров автобуса в Ростове засыпало осколками стекла

Posted 12 декабря, 10:35
Published 12 декабря, 10:35
Modified 12 декабря, 10:37
Updated 12 декабря, 10:37
Кадры с места происшествия появились в telegram-канале «Это Ростов новости». На снимках видно, что рядом с выходом на полу валяется битое стекло. Часть осколков попала на пассажирское сидение, расположенное рядом.
— Стекло лопнуло и упало на пассажира автобуса № 1, — пишет автор поста.
К счастью, никто не пострадал. Люди отделались легким испугом.
— Даже автобусы под конец года не выдерживают, — шутят горожане.
— На МАЗах 103 это нормально, у автобусов «Янтаря» (прим. — компания-перевозчик) штуки три без этого стекла ездят, — поделился кто-то из местных жителей.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, что больше 100 автобусов в Ростове оказались не готовы к зиме.