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Posted 12 декабря, 10:35

Published 12 декабря, 10:35

Modified 12 декабря, 10:37

Updated 12 декабря, 10:37

Пассажиров автобуса в Ростове засыпало осколками стекла

Пассажиров автобуса в Ростове засыпало осколками стекла

12 декабря 2024, 10:35
Фото: rostovgazeta.ru. Пассажиров автобуса в Ростове засыпало осколками стекла
В Ростове-на-Дону пассажиры автобуса № 1 попали под град стекла. ЧП случилось 12 декабря.

Кадры с места происшествия появились в telegram-канале «Это Ростов новости». На снимках видно, что рядом с выходом на полу валяется битое стекло. Часть осколков попала на пассажирское сидение, расположенное рядом.

— Стекло лопнуло и упало на пассажира автобуса № 1, — пишет автор поста.
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К счастью, никто не пострадал. Люди отделались легким испугом.К счастью, никто не пострадал. Люди отделались легким испугом.
К счастью, никто не пострадал. Люди отделались легким испугом.. Фото: t.me/etorostov

К счастью, никто не пострадал. Люди отделались легким испугом.

— Даже автобусы под конец года не выдерживают, — шутят горожане.
— На МАЗах 103 это нормально, у автобусов «Янтаря» (прим. — компания-перевозчик) штуки три без этого стекла ездят, — поделился кто-то из местных жителей.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, что больше 100 автобусов в Ростове оказались не готовы к зиме.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Автобус#Пассажиры#ЧП#Центральный рынок#Происшествия#Стекло
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