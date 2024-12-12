Поддержка эксплуатантов БАС масштабирует применение дронов

Эксперты в области беспилотных авиационных систем уверены, что страна только начинает осваивать новые услуги и крайне важно увеличить поддержку эксплуатантов. Варятченко отметил необходимость переформатирования государственного гражданского заказа. Акцент нужно делать на услуги, которые могут стать определяющим фактором и при производстве БАС. Обязательная мера поддержки — льготный лизинг. Чтобы отработать и рассчитать стоимость услуг, которая подходила бы и эксплуатантам, и заказчикам, нужно время, и на протяжении которого эксплуатант нуждается в поддержке.