Поддержка эксплуатантов БАС масштабирует применение дронов

Posted 12 декабря, 08:23
Published 12 декабря, 08:23
Modified 12 декабря, 08:23
Updated 12 декабря, 08:23
Они проектируют и производят оборудование высокого качества. Разработки, продемонстрировавшие высокую эффективность, уже запущены в серийное производство, пишет newizv.ru.
В Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) подчеркивают, что национальный проект фокусируется на улучшении производственных мощностей и технологий, что действительно приносит свои плоды. Тем не менее следует акцентировать внимание на важности перехода к услугам, которые становятся основным источником спроса.
По данным Росавиации, в России работает 74 компании, занятых в сфере эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время единственной формой государственной поддержки является субсидирование летного часа. Механизм данной льготы требует доработки. Также эту меру поддержки нужно распространить на большую часть сценариев.
Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко подчеркнул важность поддержки эксплуатантов, чтобы они могли предлагать услуги, стоимость которых отражала бы эффективность дронов по сравнению с традиционными методами.
«Самое главное, что мы сейчас активно делаем — ГТЛК, как базовый заказчик дронов, и мы, как эксплуатант беспилотников, — стараемся продемонстрировать сценарии применения. При этом они могут быть переработаны очень быстро отраслевым специалистом в конкретную для себя услугу», — поясняет эксперт.
Компания «БАС» успешно разработала и протестировала 20 актуальных сценариев применения беспилотников. В ближайшие планы входит создание еще 20 сценариев в следующем году, чтобы к 2030 году их было не менее 200. Эти дроны находят эффективное применение в сельском хозяйстве, лесной отрасли и на строительных площадках.
В ГТЛК отмечают, что одним из актуальных социально значимых сценариев являются спасательные операции. Применение беспилотных авиационных систем значительно ускоряет поиск людей и повышает шансы на их спасение.
Кроме того, в ГТЛК добавили, что дроны активно применяются для доставки небольших грузов. Затраты на такую транспортировку удаётся сократить более чем в два раза, при этом время доставки уменьшается в шесть раз. Также мониторинг БАС позволяет регулярно проверять состояние несанкционированных свалок, что минимизирует экологические риски.
Варятченко отмечает, что одной из ключевых проблем на рынке дронов является отсутствие заказов. «БАС» начинает предлагать свои услуги, опираясь на цены беспилотных летательных аппаратов. Однако рынок применения этих технологий еще недостаточно развит.
Эксперты в области беспилотных авиационных систем уверены, что страна только начинает осваивать новые услуги и крайне важно увеличить поддержку эксплуатантов. Варятченко отметил необходимость переформатирования государственного гражданского заказа. Акцент нужно делать на услуги, которые могут стать определяющим фактором и при производстве БАС. Обязательная мера поддержки — льготный лизинг. Чтобы отработать и рассчитать стоимость услуг, которая подходила бы и эксплуатантам, и заказчикам, нужно время, и на протяжении которого эксплуатант нуждается в поддержке.