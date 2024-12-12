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Posted 12 декабря, 09:22

Published 12 декабря, 09:22

Modified 12 декабря, 09:24

Updated 12 декабря, 09:24

В центре Ростова-на-Дону начали установку «умных» остановок за 515 млн рублей

Подконтрольная владелице Wildberries фирма устанавливает «умные» остановки в Ростове

12 декабря 2024, 09:22
Фото: «Ростовский городской транспорт». В центре Ростова-на-Дону начали установку «умных» остановок за 515 млн рублей

В центре Ростова-на-Дону начали установку «умных» остановок за 515 млн рублей

В Ростове-на-Дону начались работы по замене классических остановочных пунктов на высокотехнологичные. Всего в городе появится 450 «умных» остановок, информирует портал «Ростовский городской транспорт».

Рабочие приступили к установке «умных» остановок в центре Ростова-на-Дону. Старые павильоны уже убрали на Большой Садовой улице и на Ворошиловском проспекте. Новые остановочные пункты будут располагаться на том же месте, что и прежние.

Всего в Ростове-на-Дону поставят 450 «умных» остановок. На проект выделят 514,4 миллиона рублей. Примечательно, что концессионное соглашение заключили с компанией ООО «АПР-Сити/ТВД», подконтрольной основательнице интернет-магазина Wildberries Татьяне Ким.

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Рабочие приступили к установке «умных» остановок в центре Ростова-на-Дону.Рабочие приступили к установке «умных» остановок в центре Ростова-на-Дону.
Рабочие приступили к установке «умных» остановок в центре Ростова-на-Дону.. Фото: «Ростовский городской транспорт»

Каждая «умная» остановка будет оснащена двумя светодиодными светильниками, купольной камерой наблюдения с HD-разрешением, бесплатным Wi-Fi, двумя USB-розетками, скамьей из древесно-полимерного композита, кнопкой вызова службы 112, а также электронным табло со списком маршрутов и временем прибытия общественного транспорта.

Добавим, что срок службы остановки составит как минимум шесть лет.

Ранее городской автобус вдребезги разбил остановку в донской столице. Подробнее о том, что осталось от конструкции в материале RostovGazeta.

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