Подконтрольная владелице Wildberries фирма устанавливает «умные» остановки в Ростове

Posted 12 декабря, 09:22
Published 12 декабря, 09:22
Modified 12 декабря, 09:24
Updated 12 декабря, 09:24
Рабочие приступили к установке «умных» остановок в центре Ростова-на-Дону. Старые павильоны уже убрали на Большой Садовой улице и на Ворошиловском проспекте. Новые остановочные пункты будут располагаться на том же месте, что и прежние.
Всего в Ростове-на-Дону поставят 450 «умных» остановок. На проект выделят 514,4 миллиона рублей. Примечательно, что концессионное соглашение заключили с компанией ООО «АПР-Сити/ТВД», подконтрольной основательнице интернет-магазина Wildberries Татьяне Ким.
Каждая «умная» остановка будет оснащена двумя светодиодными светильниками, купольной камерой наблюдения с HD-разрешением, бесплатным Wi-Fi, двумя USB-розетками, скамьей из древесно-полимерного композита, кнопкой вызова службы 112, а также электронным табло со списком маршрутов и временем прибытия общественного транспорта.
Добавим, что срок службы остановки составит как минимум шесть лет.
Ранее городской автобус вдребезги разбил остановку в донской столице. Подробнее о том, что осталось от конструкции в материале RostovGazeta.