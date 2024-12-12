Поезд снес стадо баранов под Ростовом-на-Дону

Posted 12 декабря, 08:21
Published 12 декабря, 08:21
Modified 12 декабря, 09:18
Updated 12 декабря, 09:18
Видеоролик опубликовал telegram-канал «Это Ростов новости». На кадрах в темноте можно различить очертания сбитых животных. Их разбросало по всей платформе: некоторые лежат на железнодорожных путях, кто-то — рядом с остановочным комплексом.
По словам автора ролика, выжить удалось только одному барану из стада. Кто компенсирует потери хозяину стада, неясно: в РЖД пока не давали никаких комментариев.
— Ужас! Какой ущерб для хозяина — цена барана очень высокая, — пишут в комментариях подписчики.
— Были б под присмотром — ничего бы не случилось, — добавляют другие.
В конце ноября поезд принес смерть подростку. Зацепер пытался забраться на крышу вагонов, когда его ударило мощным разрядом тока.