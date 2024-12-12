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Posted 12 декабря, 08:21

Published 12 декабря, 08:21

Modified 12 декабря, 09:18

Updated 12 декабря, 09:18

По ж/д платформе разбросало стадо баранов, сбитое поездом под Ростовом

Поезд снес стадо баранов под Ростовом-на-Дону

12 декабря 2024, 08:21
Фото: Pxhere. видео t.me/etorostov. По ж/д платформе разбросало стадо баранов, сбитое поездом под Ростовом
В Аксайском районе Ростовской области поезд сбил стадо баранов, которые паслись рядом с железнодорожными путями. ЧП случилось в хуторе Большой Лог. Кадры с места происшествия появились в соцсетях 12 декабря.

Видеоролик опубликовал telegram-канал «Это Ростов новости». На кадрах в темноте можно различить очертания сбитых животных. Их разбросало по всей платформе: некоторые лежат на железнодорожных путях, кто-то — рядом с остановочным комплексом.

По словам автора ролика, выжить удалось только одному барану из стада. Кто компенсирует потери хозяину стада, неясно: в РЖД пока не давали никаких комментариев.

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— Ужас! Какой ущерб для хозяина — цена барана очень высокая, — пишут в комментариях подписчики.
— Были б под присмотром — ничего бы не случилось, — добавляют другие.

В конце ноября поезд принес смерть подростку. Зацепер пытался забраться на крышу вагонов, когда его ударило мощным разрядом тока.

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