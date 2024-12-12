rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 09:54

Published 12 декабря, 09:54

Modified 12 декабря, 09:56

Updated 12 декабря, 09:56

Мигранты избили и ограбили студента в Волгодонске

Приезжие избили и ограбили студента в Волгодонске

12 декабря 2024, 09:54
Фото: sledcom.ru. Мигранты избили и ограбили студента в Волгодонске
В городе Волгодонске Ростовской области приезжие напали на студента. В Следкоме России прокомментировали инцидент 12 декабря.

Ряд соцсетей и СМИ сообщал о том, что группа мужчин избила студента и похитила его имущество. Пострадавший обратился в полицию, но опасается, что виновных так и не накажут: мер к привлечению к ответственности якобы не принимается.

В Следкоме России прокомментировали инцидент 12 декабря.В Следкоме России прокомментировали инцидент 12 декабря.
В Следкоме России прокомментировали инцидент 12 декабря.. Фото: Т. me/swodki
В Ростовской области СК проверит таксистов, завышающих цены для участников СВО
Узнать подробнее

Глава СК России заинтересовался инцидентом. Александр Бастрыкин взял под контроль ЧП, поручив руководителю регионального управления предоставить доклад по обстоятельства случившегося и о принятом надзорным органом решении после проверки.

Напомним, что ранее в центральный аппарат СКР передали дело о стрельбе в участника СВО, которое донские следователи не могли расследовать больше года.

Читайте также:
Бастрыкин заинтересовался нападением бродячих псов на женщину в ВолгодонскеСМИ: На министра транспорта Ростовской области возбудили дело о взяткеБастрыкин заинтересовался избиением детей-инвалидов в Ростовской области
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мигранты#Волгодонск#ЧП#СВО#Полиция#Преступность#Соцсети#Александр Бастрыкин#Студент#СМИ#Доклад#Наказание#СКР#Следком России#Следователи#Надзор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика