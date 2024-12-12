Приезжие избили и ограбили студента в Волгодонске

Posted 12 декабря, 09:54
Published 12 декабря, 09:54
Modified 12 декабря, 09:56
Updated 12 декабря, 09:56
Ряд соцсетей и СМИ сообщал о том, что группа мужчин избила студента и похитила его имущество. Пострадавший обратился в полицию, но опасается, что виновных так и не накажут: мер к привлечению к ответственности якобы не принимается.
Глава СК России заинтересовался инцидентом. Александр Бастрыкин взял под контроль ЧП, поручив руководителю регионального управления предоставить доклад по обстоятельства случившегося и о принятом надзорным органом решении после проверки.
Напомним, что ранее в центральный аппарат СКР передали дело о стрельбе в участника СВО, которое донские следователи не могли расследовать больше года.