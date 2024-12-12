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Posted 12 декабря, 11:57

Published 12 декабря, 11:57

Modified 12 декабря, 11:59

Updated 12 декабря, 11:59

Спасателям пришлось доставать, застрявшую под грудой металла дончанку после ДТП

Пришлось доставать спасателям: кадры жесткого ДТП в Ростовской области попали в Сеть

12 декабря 2024, 11:57
Фото: ДПЧС по Ростовской области. Спасателям пришлось доставать, застрявшую под грудой металла дончанку после ДТП

Спасатели достали застрявшую в машине женщину после ДТП в Ростовской области

В Ростовской области столкнулись два автомобиля. На место аварии пришлось вызывать спасателей, так как водителя одного из авто сильно прижало деформированным металлом, сообщает ДПЧС РО.

ДТП произошло утром 12 декабря в Шолоховском районе Ростовской области. По трассе «Миллерово-Вешенская» двигался отечественный легковой автомобиль ВАЗ-2114, который столкнулся с другим транспортным средством.

Основной удар пришелся на авто марки Lada. Легковушку настолько сильно смяло, что кажется, что у нее практически полностью отсутствует правая сторона капота. Кроме того, у машины вылетело лобовое стекло, а ее корпус вогнулся в салон. Ноги женщины-водителя оказались зажаты металлом.

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Фото: ДПЧС по Ростовской области

На место аварии приехали спасатели Вешенского подразделения. При помощи инструментов специалисты высвободили пострадавшую и передали ее врачам скорой помощи.

Добавим, что водитель второго транспортного средства отказался от медицинской помощи.

Ранее в Ростове-на-Дону начались поиски автомобилиста, который сбил подростка на переходе и скрылся.

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