Пришлось доставать спасателям: кадры жесткого ДТП в Ростовской области попали в Сеть

Posted 12 декабря, 11:57
Published 12 декабря, 11:57
Modified 12 декабря, 11:59
Updated 12 декабря, 11:59
ДТП произошло утром 12 декабря в Шолоховском районе Ростовской области. По трассе «Миллерово-Вешенская» двигался отечественный легковой автомобиль ВАЗ-2114, который столкнулся с другим транспортным средством.
Основной удар пришелся на авто марки Lada. Легковушку настолько сильно смяло, что кажется, что у нее практически полностью отсутствует правая сторона капота. Кроме того, у машины вылетело лобовое стекло, а ее корпус вогнулся в салон. Ноги женщины-водителя оказались зажаты металлом.
На место аварии приехали спасатели Вешенского подразделения. При помощи инструментов специалисты высвободили пострадавшую и передали ее врачам скорой помощи.
Добавим, что водитель второго транспортного средства отказался от медицинской помощи.
Ранее в Ростове-на-Дону начались поиски автомобилиста, который сбил подростка на переходе и скрылся.