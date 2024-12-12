Пришлось доставать спасателям: кадры жесткого ДТП в Ростовской области попали в Сеть

Основной удар пришелся на авто марки Lada. Легковушку настолько сильно смяло, что кажется, что у нее практически полностью отсутствует правая сторона капота. Кроме того, у машины вылетело лобовое стекло, а ее корпус вогнулся в салон. Ноги женщины-водителя оказались зажаты металлом.