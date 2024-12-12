«Пусть подавятся нашими деньгами»: как обманывают стариков на мебели в Ростове

Posted 12 декабря, 10:44
Published 12 декабря, 10:44
Modified 12 декабря, 15:24
Updated 12 декабря, 15:24
По информации Центробанка, помимо компьютерных атак, частым сценарием обмана по данным на 2023 год были мошеннические звонки. Звонящие представлялись представителями правоохранительных органов, Банка России, операторами связи. Цель звонков одна — войти в доверие, получить доступ к счетам и оформить на потерпевшего кредит.
Многие ростовчане не понаслышке знакомы с такими звонками. В частности, звонили и корреспонденту RostovGazeta. Незнакомец назвался представителем правоохранительных структур и с ярко выраженным украинским диалектом убеждал поспособствовать в пресечении мошеннического кредита, который якобы в этот момент оформлялся на корреспондента. Сбросить вызов не удавалось никак — звонки продолжали поступать с разных номеров. Помогло лишь выключение телефона на продолжительный период с последующим включением и блокировкой всех номеров.
Все СМИ, все источники предупреждают ростовчан не вступать в переговоры с незнакомцами. Не сообщать о себе никакие данные по телефону, кем бы не представлялся звонивший. Не переходить по сомнительным ссылкам. И не сообщать коды из смс.
Однако, несмотря на все предостережения, пожилые люди все чаще становятся жертвами обмана. Причем не только в Сети.
Ростовчанка Елена вспоминает, как в прежние годы ее пожилые родители скупали все лечебные аппараты, которые, рекламировали продавцы ходя по квартирам.
«Это был какой-то ужас. Мои родители — доверчивые пожилые люди, верили, что очередной аппарат — это чудо-достижение медицинской науки, которое поможет справиться с болями в суставах! Они скупали все, что приносили. Наличку дома уже не держали, но и это не помогало. Помню, зимой, чтобы купить очередной аппарат, который принесли домой, мама пошла по гололеду в банкомат — снять деньги. Упала, сломала ногу, но деньги сняла и прибор купила. Правда, потом он ей оказался не нужен — пришлось долго лечить перелом», — жалуется ростовчанка.
Казалось бы, рекламирование продукции по квартирам и домам с развитием интернета ушло в прошлое. Но, как известно, все новое — это хорошо забытое старое.
Ростовчанин Андрей рассказывает, что странные производители в Ростове сегодня тоже ходят по квартирам. В частности, по его словам, этим занимается некая фирма, обещающая мебель от производителя.
На первый взгляд, ничего вопиющего в этом нет. В рекламе все способы хороши. Однако, как говорится, не все так однозначно.
Ранее RostovGazeta сообщала, как пенсионерам навязывали мебель на заказ от ООО «Мебель Дон». Убеждали, что речь идет о высочайшем качестве фабрики «Урицкого». Однако фабрика давно уже ликвидирована и к данному производителю не имеет никакого отношения. Но доверчивые пенсионеры заключали договоры, вносили оплату. А с доставкой мебели возникали проблемы.
Тем, кто обращался в суды, удавалось доказать свою правоту. Но многие ли пожилые люди Ростова имеют здоровье и силы, чтобы отстаивать свои права?
По данным сервиса проверки контрагентов RusProfile, ООО «Мебель Дон» существует и сегодня. Надежность компании оценена «низкой».
По информации RusProfile, почти каждый месяц у компании завершаются старые и появляются новые исполнительные производства.
По словам ростовчан, сегодня фирмы переехала с проспекта Михаила Нагибина, 27 на Ашхабадский, 6/2 в Ростове. Однако по данным ЕГРЮЛ, адрес фирмы остался прежним.
Ростовчанка Евгения рассказывает, как ее мать, пожилую женщину, якобы вынудили заключить договор с «Мебель Дон». Было это 6 марта 2024 года, когда Маргарита сняла в банке крупную сумму и возвращалась домой, прогуливаясь по Ленина.
«Там на улице ее и поймал молодой человек. А мама же любит жалеть молодых, считая всех „внучиками“. Остановилась, пообщалась с ним, и ее вынудили заплатить фирме за кровать, матрас и шкафчик — сто тысяч рублей», — рассказывает ростовчанка.
Правда, договор был подписан не по адресу размещения компании, а, дескать, дома у пенсионерки.
«Мы же постоянно убеждали маму, чтобы она сама, без нас, не подписывала никакие документы. Сколько раз ее обманывали, во всем! И ненужный счетчик установили, и на окна развели. Ей постоянно звонят мошенники, представляясь то правоохранителями, то сотрудниками банков. Я каждый раз умоляла ее не соглашаться со всем, что ей предлагают! Поэтому в мебельной компании мама обещала подумать, оставила номер своего мобильного и пошла домой», — говорит Евгения.
Но звонок на телефон, по словам ростовчанки, от мебельной фирмы поступил практически сразу. Тут же представители компании пришли домой к пожилой женщине, якобы сделать замеры для будущей мебели, и «уболтали ее подписать договор и внести оплату».
«Когда мы об этом узнали, схватились за голову. Ведь эта фирма известная, о ней в интернете много, чего написано. А мама сокрушалась, что на нее оказывали сильное давление», — добавляет Евгения.
Решив сразу же вернуть деньги, на следующий день пожилая женщина отправилась в мебельную компанию — расторгать договор. Пошла туда не одна, а с женщиной, с которой познакомилась в Роспотребнадзоре накануне, при подаче заявления.
«Когда представители мебельной фирмы стали орать и хамить, у мамы подскочило давление. Ей стало плохо. Женщина, которая пришла вместе с ней, вызвала полицию. Прибывшие на место правоохранители составили протокол. Но больше ничего не произошло», — уточняет собеседница.
По словам Евгении, не помогло вернуть деньги и направление досудебной претензии в компанию, и обращение в прокуратуру. Собеседница добавляет — вся эта ситуация поспособствовала тому, что в мае пожилой женщине стало совсем плохо, и ее госпитализировали в больницу с микроинсультом.
«Понимаете, у нас в семье у всех проблемы со здоровьем, и нет никаких сил заниматься судами. А мама и вовсе сказала, что уже ничего не хочет — пусть они подавятся нашими деньгами», — говорит Евгения.
Евгения рассказывает, что от безнадежности ситуации, пришлось прибегнуть к помощи юристов — по найденному в интернете номеру бесплатной юридической помощи.
«Мой отец, а он слабо слышит на оба уха, пошел туда. С него так называемые „бесплатные“ юристы „выкрутили“ пять тысяч рублей. И это называется „бесплатно“? В итоге они ничего не посоветовали, разве что велели заплатить им еще 40 тысяч рублей, и якобы они выиграют наше дело. И теперь нам названивают еще и юристы этой фирмы», — ужасается ростовчанка.
В установленный договором срок мебель так и не привезли. Разве что через полтора месяца поступил странный звонок с неизвестного номера.
«Нам позвонили и сказали заплатить еще 15 тысяч рублей и тогда нам привезут мебель. Мы спросили — кто звонит? А звонивший сказал, что это неважно, но ему „велено привезти мебель“. Но что именно он собрался привезти? Какую мебель? Он не знал. А сразу переводить деньги на незнакомый номер и опять попасть на обман, мы уже не захотели», — отмечает муж Евгении Андрей.
Дозвониться за получением комментариев в ООО «Мебель Дон» корреспонденту RostovGazeta не удалось. Даже номер для «заказа мебели» оказался недоступен. На сайте ФСПП России уточняется, что у компании задолженности, а в августе 2024 года на активы «Мебель Дон» наложен арест.
«Директор компании оказался номинальным. Судебный пристав выезжала по месту регистрации директора — там стоит разваленная избушка, в которой никто не живет», — отмечает юрист Ольга Крупская.
А дальше ситуация развернулась любопытным образом. Пока шла подготовка материала, корреспонденту все-таки перезвонили из компании «Мебель Дон». На вопрос об аресте имущества, сообщили, что это «что-то не то».
«Конечно же мы продолжаем работать! На какое имущество наложен арест? Я не знаю о чем вы. Это что-то не то. Мы работаем и все хорошо», — заверил собеседник.
Корреспондент поинтересовался, куда можно подъехать для выбора мебели.
«А в каком районе вы живете? У нас много разных офисов по городу», — подчеркнул респондент.
Однако ближайшего офиса так и не нашлось. Звонивший сообщил, что теперь «Мебель Дон» переехал с проспекта Нагибина на Ашхабадскую, 6/1.
Юрист Ольга Крупская подчеркивает, что вопросы по возвращению пострадавшими средств от ненадлежащей деятельности юридических лиц, решаются только в судебном порядке.
По совету собеседницы, для того, чтобы не нарваться на мошенников, первое, что нужно сделать перед заключением договора на оказание какой-то услуги — почитать отзывы в интернете.
«Более продвинутым пользователям можно посоветовать изучить ИНН компании на сайте Службы судебных приставов. Сделать это несложно даже в режиме реального времени. Подойти к уголку потребителя, найти там ИНН и ОГРН компании. Эти данные вбить в поиск на сайте Службы и увидеть, какова задолженность данной организации. На основании этих данных, следует принимать решение. Стоит ли заключать договор с таким контрагентом или опасаться этого юридического лица», — резюмирует Ольга Крупская.
Ранее RostovGazeta выясняла, что не так с ликвидацией «Чистого города» в Ростове.