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Posted 12 декабря, 10:44

Published 12 декабря, 10:44

Modified 12 декабря, 15:24

Updated 12 декабря, 15:24

«Пусть подавятся нашими деньгами»: как обманывают стариков в Ростове

«Пусть подавятся нашими деньгами»: как обманывают стариков на мебели в Ростове

12 декабря 2024, 10:44
Фото: rostovgazeta.ru. «Пусть подавятся нашими деньгами»: как обманывают стариков в Ростове

Пенсионеров стали обманывать в Ростовской области во время покупки мебели

Сюжет
Эксклюзив
С возрастом меняется доверчивость к людям. Как правило, у пожилых людей она становится намного выше, чем у молодых. Именно это делает пенсионеров уязвимыми перед злоумышленниками. Как в Ростове обманывают пожилых людей, можно ли это предотвратить — выяснял корреспондент RostovGazeta.

Мошенники меняются

По информации Центробанка, помимо компьютерных атак, частым сценарием обмана по данным на 2023 год были мошеннические звонки. Звонящие представлялись представителями правоохранительных органов, Банка России, операторами связи. Цель звонков одна — войти в доверие, получить доступ к счетам и оформить на потерпевшего кредит.

Многие ростовчане не понаслышке знакомы с такими звонками. В частности, звонили и корреспонденту RostovGazeta. Незнакомец назвался представителем правоохранительных структур и с ярко выраженным украинским диалектом убеждал поспособствовать в пресечении мошеннического кредита, который якобы в этот момент оформлялся на корреспондента. Сбросить вызов не удавалось никак — звонки продолжали поступать с разных номеров. Помогло лишь выключение телефона на продолжительный период с последующим включением и блокировкой всех номеров.

Все СМИ, все источники предупреждают ростовчан не вступать в переговоры с незнакомцами. Не сообщать о себе никакие данные по телефону, кем бы не представлялся звонивший. Не переходить по сомнительным ссылкам. И не сообщать коды из смс.

Однако, несмотря на все предостережения, пожилые люди все чаще становятся жертвами обмана. Причем не только в Сети.

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Поквартирный обход

Ростовчанка Елена вспоминает, как в прежние годы ее пожилые родители скупали все лечебные аппараты, которые, рекламировали продавцы ходя по квартирам.

«Это был какой-то ужас. Мои родители — доверчивые пожилые люди, верили, что очередной аппарат — это чудо-достижение медицинской науки, которое поможет справиться с болями в суставах! Они скупали все, что приносили. Наличку дома уже не держали, но и это не помогало. Помню, зимой, чтобы купить очередной аппарат, который принесли домой, мама пошла по гололеду в банкомат — снять деньги. Упала, сломала ногу, но деньги сняла и прибор купила. Правда, потом он ей оказался не нужен — пришлось долго лечить перелом», — жалуется ростовчанка.
«Помню, зимой, чтобы купить очередной аппарат, который принесли домой, мама пошла по гололеду в банкомат — снять деньги»«Помню, зимой, чтобы купить очередной аппарат, который принесли домой, мама пошла по гололеду в банкомат — снять деньги»
«Помню, зимой, чтобы купить очередной аппарат, который принесли домой, мама пошла по гололеду в банкомат — снять деньги». Фото: 1MI

Казалось бы, рекламирование продукции по квартирам и домам с развитием интернета ушло в прошлое. Но, как известно, все новое — это хорошо забытое старое.

Ростовчанин Андрей рассказывает, что странные производители в Ростове сегодня тоже ходят по квартирам. В частности, по его словам, этим занимается некая фирма, обещающая мебель от производителя.

На первый взгляд, ничего вопиющего в этом нет. В рекламе все способы хороши. Однако, как говорится, не все так однозначно.

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Работа через суд

Ранее RostovGazeta сообщала, как пенсионерам навязывали мебель на заказ от ООО «Мебель Дон». Убеждали, что речь идет о высочайшем качестве фабрики «Урицкого». Однако фабрика давно уже ликвидирована и к данному производителю не имеет никакого отношения. Но доверчивые пенсионеры заключали договоры, вносили оплату. А с доставкой мебели возникали проблемы.

Тем, кто обращался в суды, удавалось доказать свою правоту. Но многие ли пожилые люди Ростова имеют здоровье и силы, чтобы отстаивать свои права?

По данным сервиса проверки контрагентов RusProfile, ООО «Мебель Дон» существует и сегодня. Надежность компании оценена «низкой».

По информации RusProfile, почти каждый месяц у компании завершаются старые и появляются новые исполнительные производства.

По словам ростовчан, сегодня фирмы переехала с проспекта Михаила Нагибина, 27 на Ашхабадский, 6/2 в Ростове. Однако по данным ЕГРЮЛ, адрес фирмы остался прежним.

доверчивые пенсионеры заключали договоры, вносили оплату. А с доставкой мебели возникали проблемы.доверчивые пенсионеры заключали договоры, вносили оплату. А с доставкой мебели возникали проблемы.
доверчивые пенсионеры заключали договоры, вносили оплату. А с доставкой мебели возникали проблемы.. Фото: Pxhere
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Как обманывают пенсионеров

Ростовчанка Евгения рассказывает, как ее мать, пожилую женщину, якобы вынудили заключить договор с «Мебель Дон». Было это 6 марта 2024 года, когда Маргарита сняла в банке крупную сумму и возвращалась домой, прогуливаясь по Ленина.

«Там на улице ее и поймал молодой человек. А мама же любит жалеть молодых, считая всех „внучиками“. Остановилась, пообщалась с ним, и ее вынудили заплатить фирме за кровать, матрас и шкафчик — сто тысяч рублей», — рассказывает ростовчанка.

Правда, договор был подписан не по адресу размещения компании, а, дескать, дома у пенсионерки.

«Мы же постоянно убеждали маму, чтобы она сама, без нас, не подписывала никакие документы. Сколько раз ее обманывали, во всем! И ненужный счетчик установили, и на окна развели. Ей постоянно звонят мошенники, представляясь то правоохранителями, то сотрудниками банков. Я каждый раз умоляла ее не соглашаться со всем, что ей предлагают! Поэтому в мебельной компании мама обещала подумать, оставила номер своего мобильного и пошла домой», — говорит Евгения.

Но звонок на телефон, по словам ростовчанки, от мебельной фирмы поступил практически сразу. Тут же представители компании пришли домой к пожилой женщине, якобы сделать замеры для будущей мебели, и «уболтали ее подписать договор и внести оплату».

Тут же представители компании пришли домой к пожилой женщине, якобы сделать замеры для будущей мебелиТут же представители компании пришли домой к пожилой женщине, якобы сделать замеры для будущей мебели
Тут же представители компании пришли домой к пожилой женщине, якобы сделать замеры для будущей мебели. Фото: 1MI
«Когда мы об этом узнали, схватились за голову. Ведь эта фирма известная, о ней в интернете много, чего написано. А мама сокрушалась, что на нее оказывали сильное давление», — добавляет Евгения.
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Довели до инсульта

Решив сразу же вернуть деньги, на следующий день пожилая женщина отправилась в мебельную компанию — расторгать договор. Пошла туда не одна, а с женщиной, с которой познакомилась в Роспотребнадзоре накануне, при подаче заявления.

«Когда представители мебельной фирмы стали орать и хамить, у мамы подскочило давление. Ей стало плохо. Женщина, которая пришла вместе с ней, вызвала полицию. Прибывшие на место правоохранители составили протокол. Но больше ничего не произошло», — уточняет собеседница.

По словам Евгении, не помогло вернуть деньги и направление досудебной претензии в компанию, и обращение в прокуратуру. Собеседница добавляет — вся эта ситуация поспособствовала тому, что в мае пожилой женщине стало совсем плохо, и ее госпитализировали в больницу с микроинсультом.

«Понимаете, у нас в семье у всех проблемы со здоровьем, и нет никаких сил заниматься судами. А мама и вовсе сказала, что уже ничего не хочет — пусть они подавятся нашими деньгами», — говорит Евгения.
в мае пожилой женщине стало совсем плохо, и ее госпитализировали в больницу с микроинсультомв мае пожилой женщине стало совсем плохо, и ее госпитализировали в больницу с микроинсультом
в мае пожилой женщине стало совсем плохо, и ее госпитализировали в больницу с микроинсультом. Фото: 1MI
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Попытка обернулась новым обманом

Евгения рассказывает, что от безнадежности ситуации, пришлось прибегнуть к помощи юристов — по найденному в интернете номеру бесплатной юридической помощи.

«Мой отец, а он слабо слышит на оба уха, пошел туда. С него так называемые „бесплатные“ юристы „выкрутили“ пять тысяч рублей. И это называется „бесплатно“? В итоге они ничего не посоветовали, разве что велели заплатить им еще 40 тысяч рублей, и якобы они выиграют наше дело. И теперь нам названивают еще и юристы этой фирмы», — ужасается ростовчанка.

В установленный договором срок мебель так и не привезли. Разве что через полтора месяца поступил странный звонок с неизвестного номера.

«Нам позвонили и сказали заплатить еще 15 тысяч рублей и тогда нам привезут мебель. Мы спросили — кто звонит? А звонивший сказал, что это неважно, но ему „велено привезти мебель“. Но что именно он собрался привезти? Какую мебель? Он не знал. А сразу переводить деньги на незнакомый номер и опять попасть на обман, мы уже не захотели», — отмечает муж Евгении Андрей.
С него так называемые «бесплатные» юристы «выкрутили» пять тысяч рублейС него так называемые «бесплатные» юристы «выкрутили» пять тысяч рублей
С него так называемые «бесплатные» юристы «выкрутили» пять тысяч рублей. Фото: 1MI
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Наложен арест

Дозвониться за получением комментариев в ООО «Мебель Дон» корреспонденту RostovGazeta не удалось. Даже номер для «заказа мебели» оказался недоступен. На сайте ФСПП России уточняется, что у компании задолженности, а в августе 2024 года на активы «Мебель Дон» наложен арест.

«Директор компании оказался номинальным. Судебный пристав выезжала по месту регистрации директора — там стоит разваленная избушка, в которой никто не живет», — отмечает юрист Ольга Крупская.

А дальше ситуация развернулась любопытным образом. Пока шла подготовка материала, корреспонденту все-таки перезвонили из компании «Мебель Дон». На вопрос об аресте имущества, сообщили, что это «что-то не то».

«Конечно же мы продолжаем работать! На какое имущество наложен арест? Я не знаю о чем вы. Это что-то не то. Мы работаем и все хорошо», — заверил собеседник.

Корреспондент поинтересовался, куда можно подъехать для выбора мебели.

«А в каком районе вы живете? У нас много разных офисов по городу», — подчеркнул респондент.

Однако ближайшего офиса так и не нашлось. Звонивший сообщил, что теперь «Мебель Дон» переехал с проспекта Нагибина на Ашхабадскую, 6/1.

Звонивший сообщил, что теперь «Мебель Дон» переехал с проспекта Нагибина на Ашхабадскую 6/1.Звонивший сообщил, что теперь «Мебель Дон» переехал с проспекта Нагибина на Ашхабадскую 6/1.
Звонивший сообщил, что теперь «Мебель Дон» переехал с проспекта Нагибина на Ашхабадскую 6/1.. Фото: Яндекс. Карты
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Как не нарваться на мошенников

Юрист Ольга Крупская подчеркивает, что вопросы по возвращению пострадавшими средств от ненадлежащей деятельности юридических лиц, решаются только в судебном порядке.

По совету собеседницы, для того, чтобы не нарваться на мошенников, первое, что нужно сделать перед заключением договора на оказание какой-то услуги — почитать отзывы в интернете.

перед заключением договора на оказание какой-то услуги — почитать отзывы в интернетеперед заключением договора на оказание какой-то услуги — почитать отзывы в интернете
перед заключением договора на оказание какой-то услуги — почитать отзывы в интернете. Фото: 1MI
«Более продвинутым пользователям можно посоветовать изучить ИНН компании на сайте Службы судебных приставов. Сделать это несложно даже в режиме реального времени. Подойти к уголку потребителя, найти там ИНН и ОГРН компании. Эти данные вбить в поиск на сайте Службы и увидеть, какова задолженность данной организации. На основании этих данных, следует принимать решение. Стоит ли заключать договор с таким контрагентом или опасаться этого юридического лица», — резюмирует Ольга Крупская.

Ранее RostovGazeta выясняла, что не так с ликвидацией «Чистого города» в Ростове.

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