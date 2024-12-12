«Пусть подавятся нашими деньгами»: как обманывают стариков на мебели в Ростове

Многие ростовчане не понаслышке знакомы с такими звонками. В частности, звонили и корреспонденту RostovGazeta. Незнакомец назвался представителем правоохранительных структур и с ярко выраженным украинским диалектом убеждал поспособствовать в пресечении мошеннического кредита, который якобы в этот момент оформлялся на корреспондента. Сбросить вызов не удавалось никак — звонки продолжали поступать с разных номеров. Помогло лишь выключение телефона на продолжительный период с последующим включением и блокировкой всех номеров.