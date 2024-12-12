Пусть ждут «Орешник», дрожат: Картаполов заявил об ответе за удар по Таганрогу ATACMS

Оружие было нацелено на военный аэродром. Две ракеты сбили, еще четыре отклонили с курса, поэтому своей цели они достигли. Обломки снарядом упали на котельную, лишив на восемь часов 27 домов горячей воды и тепла. Всего стекла выбило в двух зданиях на территории аэродрома, повреждены нескольких военных машинах и 14 гражданских авто, припаркованных поблизости. Кроме того, есть пострадавшие из личного состава ВС РФ.