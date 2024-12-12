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Posted 12 декабря, 19:01

Published 12 декабря, 19:01

Modified 12 декабря, 20:07

Updated 12 декабря, 20:07

В Госдуме РФ рассказали, как ответят на ракетный удар по Таганрогу

Пусть ждут «Орешник», дрожат: Картаполов заявил об ответе за удар по Таганрогу ATACMS

12 декабря 2024, 19:01
Фото: 1MI. В Госдуме РФ рассказали, как ответят на ракетный удар по Таганрогу

Андрей Картаполов заявил об ответе за удар по Таганрогу ракетами ATACMS

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Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
Глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов рассказал, каким образом планируют нанести ответный удар на ракетный обстрел Таганрога. Как сообщают СМИ, действия будут неожиданными для противника.

В интервью NEWS Андрей Картаполов заявил, что ответ обязательно последует. Он назвал оппонентов беззастенчивыми подлецами и отметил, что работать с ними нужно теми же методами.

— Пусть они теперь сидят, дрожат и ждут, когда и куда прилетит «Орешник», или «Орешник» еще с чем-нибудь, или что-нибудь с «Орешником», а это обязательно прилетит, — цитирует издание депутата.
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Как сообщала RostovGazeta, ракетный удар по Таганрогу нанесли 12 декабря. Это первый случай, когда американское оружие ATACMS запустили в Ростовскую область. С момента разрешения его использовать не прошло и месяца.

Оружие было нацелено на военный аэродром. Две ракеты сбили, еще четыре отклонили с курса, поэтому своей цели они достигли. Обломки снарядом упали на котельную, лишив на восемь часов 27 домов горячей воды и тепла. Всего стекла выбило в двух зданиях на территории аэродрома, повреждены нескольких военных машинах и 14 гражданских авто, припаркованных поблизости. Кроме того, есть пострадавшие из личного состава ВС РФ.

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