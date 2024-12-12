Пусть ждут «Орешник», дрожат: Картаполов заявил об ответе за удар по Таганрогу ATACMS

Posted 12 декабря, 19:01
Published 12 декабря, 19:01
Modified 12 декабря, 20:07
Updated 12 декабря, 20:07
В интервью NEWS Андрей Картаполов заявил, что ответ обязательно последует. Он назвал оппонентов беззастенчивыми подлецами и отметил, что работать с ними нужно теми же методами.
— Пусть они теперь сидят, дрожат и ждут, когда и куда прилетит «Орешник», или «Орешник» еще с чем-нибудь, или что-нибудь с «Орешником», а это обязательно прилетит, — цитирует издание депутата.
Как сообщала RostovGazeta, ракетный удар по Таганрогу нанесли 12 декабря. Это первый случай, когда американское оружие ATACMS запустили в Ростовскую область. С момента разрешения его использовать не прошло и месяца.
Оружие было нацелено на военный аэродром. Две ракеты сбили, еще четыре отклонили с курса, поэтому своей цели они достигли. Обломки снарядом упали на котельную, лишив на восемь часов 27 домов горячей воды и тепла. Всего стекла выбило в двух зданиях на территории аэродрома, повреждены нескольких военных машинах и 14 гражданских авто, припаркованных поблизости. Кроме того, есть пострадавшие из личного состава ВС РФ.