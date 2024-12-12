Сенатор сообщил, как ракетные удары по Таганрогу повлияют на переговоры с Украиной

Posted 12 декабря, 07:46
Published 12 декабря, 07:46
Modified 12 декабря, 07:52
Updated 12 декабря, 07:52
Эксперт уверен, что сначала нужно разобраться, какой именно тип оружия использовали при нападении на город в Ростовской области. Он считает, что важно доподлинно выяснить, что это за ракеты.
Сенатор Карасин добавил, что судя по атаке, Украина не желает начинать мирный процесс.
— То, что такое количество ракет было выпущено по такой близкой территории является свидетельством того, что там никак не могут угомониться, и Киев по-прежнему является сторонником жесткой эскалации, вооруженных столкновений, конфликтов и обстрелов, — цитирует сенатора СМИ.
Политик считает, что действия Украины контрастируют с заявлениями о возможности переговоров, которые некоторые политики в Киеве пытаются разработать. Массовый обстрел населенных пунктов вызывает озабоченность в мировом сообществе.
Таганрог попал под ракетную атаку ранним утром 11 декабря. Как выяснилось позже, на город запустили шесть дальнобойных баллистических ракет (предположительно ATACMS, которые представители США разрешили использовать меньше месяца назад).
В результате падения обломков ракет пострадали военнослужащие, повреждения получили котельная, 14 гражданских автомобилей и несколько единиц военной техники