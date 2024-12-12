Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за снега и гололеда

Posted 12 декабря, 10:34
Published 12 декабря, 10:34
Modified 12 декабря, 10:36
Updated 12 декабря, 10:36
С пятницы, 13 декабря, до понедельника, 16 декабря, в Ростовской области будет бушевать сильный ветер до 20 метров в секунду. Кроме того, ожидается налипание и отложение мокрого снега, а также образование гололеда и изморози.
Также из-за морозов дороги в регионе покроются гололедицей. Водителям автомобилей и других транспортных средств рекомендуется не превышать скорость движения и соблюдать ПДД.
До этого синоптики рассказали, что на этой неделе в Ростове-на-Дону усилится ветер, а днем ударят мороз до -7 градусов Цельсия. Подробный прогноз погоды в материале RostovGazeta.