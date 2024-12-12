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Posted 12 декабря, 10:34

Published 12 декабря, 10:34

Modified 12 декабря, 10:36

Updated 12 декабря, 10:36

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за снега и гололеда

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за снега и гололеда

12 декабря 2024, 10:34
Фото: volgskisc.organizations.mchs.gov.ru. Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за снега и гололеда
В ближайшие сутки в Ростовской области начнется опасная непогода. В связи с этим сотрудники регионального МЧС России объявили штормовое предупреждение.

С пятницы, 13 декабря, до понедельника, 16 декабря, в Ростовской области будет бушевать сильный ветер до 20 метров в секунду. Кроме того, ожидается налипание и отложение мокрого снега, а также образование гололеда и изморози.

Также из-за морозов дороги в регионе покроются гололедицей. Водителям автомобилей и других транспортных средств рекомендуется не превышать скорость движения и соблюдать ПДД.

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До этого синоптики рассказали, что на этой неделе в Ростове-на-Дону усилится ветер, а днем ударят мороз до -7 градусов Цельсия. Подробный прогноз погоды в материале RostovGazeta.

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