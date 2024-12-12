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Posted 12 декабря, 14:43

Published 12 декабря, 14:43

Modified 12 декабря, 14:45

Updated 12 декабря, 14:45

Штрафы для водителей грузовиков в Ростове увеличили в 10 раз

Штрафы за проезд грузовиков через Ростов увеличили в 10 раз

12 декабря 2024, 14:43
Фото: 1MI. Штрафы для водителей грузовиков в Ростове увеличили в 10 раз
В Ростове-на-Дону размер штрафа за проезд под запрещающие должные для фур увеличится до пяти тысяч рублей. Новые правила вступят в силу с 1 января следующего года, проинформировал глава администрации города Алексей Логвиненко.

Штрафовать нарушителей начнут с начала 2025 года. Эта мера будет распространяться на водителей, которые проигнорировали знак о запрете движения грузовых автомобилей. Если правило будет нарушено повторно, штраф составит 10 тысяч рублей.

Соответствующее решение приняли депутаты Госдумы.

Сообщается, что данная мера направлена на повышение безопасности и комфорта дорожного движения. Более высокие штрафы сделают невыгодным проезд грузовиков через города и улучшит движение транспорта.

Также сообщается, что в Москве и Санкт-Петербурге после введения данной меры число нарушителей уменьшилось. Теперь правило будет распространяться на водителей по всей стране.

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Ранее стало известно, что изменилось в транспортной сфере за 20 лет в Ростовской области.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Безопасность#Водители#Грузовики#Штрафы#Комфорт#Города#Правила дорожного движения
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