Штрафы за проезд грузовиков через Ростов увеличили в 10 раз

Posted 12 декабря, 14:43
Published 12 декабря, 14:43
Modified 12 декабря, 14:45
Updated 12 декабря, 14:45
Штрафовать нарушителей начнут с начала 2025 года. Эта мера будет распространяться на водителей, которые проигнорировали знак о запрете движения грузовых автомобилей. Если правило будет нарушено повторно, штраф составит 10 тысяч рублей.
Соответствующее решение приняли депутаты Госдумы.
Сообщается, что данная мера направлена на повышение безопасности и комфорта дорожного движения. Более высокие штрафы сделают невыгодным проезд грузовиков через города и улучшит движение транспорта.
Также сообщается, что в Москве и Санкт-Петербурге после введения данной меры число нарушителей уменьшилось. Теперь правило будет распространяться на водителей по всей стране.