Срочникам из Ростовской области будут платить миллион за контракт с Минобороны

С 16 декабря 2024 года бойцы, проходящие военную службу по призыву или призванные по мобилизации, при подписании контракта с Минобороны РФ о службе на год и более получат из бюджета Ростовской области один миллион рублей. При этом на стимулирующую выплату могут рассчитывать не только жители донского региона, но и россияне, заключившие контракт на территории Ростовской области.