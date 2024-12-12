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Posted 12 декабря, 09:23

Published 12 декабря, 09:23

Modified 12 декабря, 09:25

Updated 12 декабря, 09:25

Выплаты бойцам за контракт с МО РФ повысили до 1 млн рублей в Ростовской области

Срочникам из Ростовской области будут платить миллион за контракт с Минобороны

12 декабря 2024, 09:23
Фото: mil.ru. Выплаты бойцам за контракт с МО РФ повысили до 1 млн рублей в Ростовской области
Врио губернатора Юрий Слюсарь распорядился увеличить в Ростовской области единоразовую выплату срочникам, решившим заключить контракт с министерством обороны, информирует правительство региона.

С 16 декабря 2024 года бойцы, проходящие военную службу по призыву или призванные по мобилизации, при подписании контракта с Минобороны РФ о службе на год и более получат из бюджета Ростовской области один миллион рублей. При этом на стимулирующую выплату могут рассчитывать не только жители донского региона, но и россияне, заключившие контракт на территории Ростовской области.

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Добавим, что деньги выплачиваются однократно и не учитывается при исчислении среднедушевого дохода военного или его семьи для оказания социальной поддержки, предоставляемой за счет областного бюджета.

Ранее профессор оценил вероятность атаки по Ростовской области дальнобойными ракетами.

До этого стало известно, что военный комиссар Батайска Сергей Чайковский ушел добровольцем на СВО.

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