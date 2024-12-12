Срочникам из Ростовской области будут платить миллион за контракт с Минобороны

Posted 12 декабря, 09:23
Published 12 декабря, 09:23
Modified 12 декабря, 09:25
Updated 12 декабря, 09:25
С 16 декабря 2024 года бойцы, проходящие военную службу по призыву или призванные по мобилизации, при подписании контракта с Минобороны РФ о службе на год и более получат из бюджета Ростовской области один миллион рублей. При этом на стимулирующую выплату могут рассчитывать не только жители донского региона, но и россияне, заключившие контракт на территории Ростовской области.
Добавим, что деньги выплачиваются однократно и не учитывается при исчислении среднедушевого дохода военного или его семьи для оказания социальной поддержки, предоставляемой за счет областного бюджета.
Ранее профессор оценил вероятность атаки по Ростовской области дальнобойными ракетами.
До этого стало известно, что военный комиссар Батайска Сергей Чайковский ушел добровольцем на СВО.