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Posted 12 декабря, 12:40

Published 12 декабря, 12:40

Modified 12 декабря, 12:40

Updated 12 декабря, 12:40

МФЦ и «Платов»: что инвестиционная стратегия не смогла дать Ростову

Стало известно, чего инвестиционная стратегия не смогла дать Ростовской области

12 декабря 2024, 12:40
Фото: donland.ru. МФЦ и «Платов»: что инвестиционная стратегия не смогла дать Ростову
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Эксклюзив
RostovGazeta изучила стратегию привлечения инвестиций Ростовской области до 2010 года и выяснила, какие проекты так и остались на бумаге.

Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области от 2004 года предусматривала создание Агентства инвестиций и развития, упрощение процесса получения разрешений для инвесторов с целью создания более благоприятного инвестиционного климата.

К 2009 году первые МФЦ действительно появились в Ростовской области, что значительно упростило процесс получения разных документов не только для инвесторов, но и для всех жителей. Однако это событие вряд ли можно считать достижением конкретной стратегии — многофункциональные центры в тот период начали появляться по всей стране.

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Еще одной ключевой целью стратегии стала реконструкция ростовского аэропорта. Срок стратегии истек в 2010 году, а новый аэровокзал Платов открыли спустя еще семь лет после этой даты.

Подробнее о том, что еще обещали ростовчанам в стратегии привлечения инвестиций Ростовской области до 2010 года читайте в спецпроекте RostovGazeta.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростовская область
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