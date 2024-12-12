Стало известно, чего инвестиционная стратегия не смогла дать Ростовской области

К 2009 году первые МФЦ действительно появились в Ростовской области, что значительно упростило процесс получения разных документов не только для инвесторов, но и для всех жителей. Однако это событие вряд ли можно считать достижением конкретной стратегии — многофункциональные центры в тот период начали появляться по всей стране.