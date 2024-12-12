Стало известно, чего инвестиционная стратегия не смогла дать Ростовской области

Posted 12 декабря, 12:40
Published 12 декабря, 12:40
Modified 12 декабря, 12:40
Updated 12 декабря, 12:40
Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области от 2004 года предусматривала создание Агентства инвестиций и развития, упрощение процесса получения разрешений для инвесторов с целью создания более благоприятного инвестиционного климата.
К 2009 году первые МФЦ действительно появились в Ростовской области, что значительно упростило процесс получения разных документов не только для инвесторов, но и для всех жителей. Однако это событие вряд ли можно считать достижением конкретной стратегии — многофункциональные центры в тот период начали появляться по всей стране.
Еще одной ключевой целью стратегии стала реконструкция ростовского аэропорта. Срок стратегии истек в 2010 году, а новый аэровокзал Платов открыли спустя еще семь лет после этой даты.
Подробнее о том, что еще обещали ростовчанам в стратегии привлечения инвестиций Ростовской области до 2010 года читайте в спецпроекте RostovGazeta.